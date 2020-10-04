Пальчевский в Одессе представил свою команду и кандидата в мэры

Известный политик и лидер партии "Перемога Пальчевского" пообщался с местными жителями в Одессе, а также посетил самый большой рынок города.

Об этом сообщает Одесса live. Условия в которых хранятся продукты и нарушение санитарных норм на рынке произвели на Пальчевского негативное впечатление.

"Это лицо Одессы. Более того, я уверен, что нет туристов, которые не приехали на Привоз. Он должен выглядеть как конфетка, а выглядит так, будто Шанхай переехал к Черному морю. Причем Шанхай 1913", – комментирует увиденное он.

Напоследок политик выразил надежду, что такая достопримечательность, как "Привоз", в будущем будет оставлять только хорошие впечатления у посетителей.

Также Пальчевский представил кандидата в мэры Одессы от своей политической силы. Ним стал Максим Болдин.

Болдин отметил, что для разрешения половины проблем города достаточно лишь того, чтобы люди соблюдали законы. Также член "Перемоги Пальчевского" рассказал о дефиците школ и больниц в городе, который нужно обязательно компенсировать.

"Мои шаги – это поощрение соблюдения законов и модернизация локального законодательства. Модернизация правил застройки Одессы, и правил размещения рекламы", – заявил Болдин.

Также политик планирует провести рекламный аудит в городе, поскольку он не регулируется должным образом нынешней городской властью.