Умные люди отдаются делу и результату: Пальчевский рассказал о задачах во власти

Во власти в Украине должны быть умные люди и именно такими будут представители команды новой политической силы “Перемога Пальчевского”, которую возглавил журналист и бизнесмен Андрей Пальчевский. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

“Я стал искать профессионалов – такие люди есть. Если не бояться умных людей, они отдаются делу и результату полностью. А если ты берешь в свою команду тех, кто может только “лизать руки кормящего”, то система будет держаться на временщиках. Нет сомнения, что все они разбегутся”, – уверен он.

Также Пальчевский объяснил, почему решил идти в политику.

“Есть люди, которые не крепнут умом. Сейчас такие люди у власти. И что я должен делать? Если продолжать смотреть, то народ будет меня критиковать. Мне говорят: уже давно бы пошли в политику – мы бы вас поддержали. И таких людей все больше и больше”, – рассказал общественный деятель и бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская власть должна увеличить покупательную способность народа, ведь это главный маркер экономики любого государства.