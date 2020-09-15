Пальчевский рассказал, как обсуждал с Ермаком спецоперацию по "вагнеровцам"

Глава политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский сказал, что обсуждал с главой ОПУ Андреем Ермаком возможность реализации операции по поимке "вагнеровцев".

Как сообщил политик в эфире телеканала Украина 24, по словам Ермака, не было никаких юридических оснований для задержания боевиков.

"У меня была короткая возможность задать руководителю ОП Ермаку вопрос, как это случилось. На что он мне ответил: "Во-первых, У нас даже не было документов никаких – юридической подоплеки, для задержания этих людей. Это я начал готовить эти документы", – передал слова Ермака Пальчевский.

По мнению политика, ситуация с "вагенровцами" направлена на раскол партии "Слуга народа". При этом Пальчевский сказал, что не доверяет информации о срыве спецоперации, которую публиковал журналист Юрий Бутусов.

"Кто он такой, чтобы рассказывать нам про операции подобного рода?.. Это очень большое чудо, чтобы какой-то Бутусов знал, как наша разведка собирается "вагнеровцев" арестовать, но очень маленькое "чудо", что это просто проплаченная акция", – высказал свое мнение Пальчевский.

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