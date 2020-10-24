Пальчевский призвал все политические партии к честным выборам

Лидер политической партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский обратился к политическим силам с призывом провести честные местные выборы в Украине. Его заявление цитирует пресс служба партии.

"Я обращаюсь ко всем политическим силам и кандидатам, участвующим в этих выборах. Призываю всех вас провести честные и демократические выборы, без манипуляций и вмешательств в священное право граждан на голосование", – сказал он.

Андрей Пальчевский отметил, что за время предвыборной кампании все участники гонки могли сказать свое слово украинскому народу.

"Пусть завтра народ скажет вам свое слово в ответ. Имейте мужество и смелость услышать его таким, каким оно есть", – отметил он.

По словам лидера на протяжении многих лет в Украине беспощадно разграблялось народное богатство.

"Но у нас, граждан, осталось право голоса. Не дадим украсть его", – обратился он к украинцам.

Андрей Пальчевский сообщил, что его партия будет пристально следить за соблюдением при проведении выборов всех норм законодательства.

"Все случаи нарушений, которые мы зафиксируем, будут передаваться в правоохранительные органы и суды. Подкуп избирателей, манипуляции с бюллетенями или подсчетом голосов – не пройдут. Если вам известно о таких случаях или о том, что любой штаб или кандидат готовит противозаконные действия, сразу же сообщайте в штабы нашей партии, работающие по всем стране", – призвал он сограждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Пальчевский отреагировал на слухи о российском гражданстве и показал паспорт.