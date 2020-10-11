Пальчевский "отрывает" голоса у "Слуги народа", – Таран

Такое мнение политический эксперт высказал в эфире телеканала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Две недели до конца избирательной кампании в местные советы. Сейчас происходит очень жесткая борьба за избирателей, которые колеблются. Они отрываются от электорального ядра "Слуги народа" и могут перекатиться в другое. Мы сейчас видим, что от "слуг" отрывают те, кто играют на их электоральном поле. Это "Перемога Пальчевского", "За майбутнє" и ОПЗЖ", – считает он.

Также Виктор Таран рассказал, почему часть кандидатов будет играть на понижение явки избирателей на участки.

"Действующие мэры имеют сильную позицию в своих городах. Они на местах разобрали партийные франшизы. И получается так, что эти мэры влекут за собой списки. Их выбить очень сложно. Конкуренты работают так, чтобы обвалить явку и ударить по ядру действующих мерах – бюджетниках. Уже сейчас вижу, как запускают черную технологию для понижения явки", – резюмировал эксперт.

Ранее политолог назвал Пальчевского наиболее вероятным оппонентом Кличко во втором туре.