"Падло, я тебя посажу!" Нардеп Микитась избил главу ОТГ: видео инцидента

Одиозный нардеп и столичный застройщик Максим Микитась в Любече Черниговской области устроил перепалку с главой ОТГ Сергеем Пинчуком.

Инцидент произошел в стенах поселкового совета, передает "UA:Чернигов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах слышно, как Микитась начал оскорблять мужчину и угрожать ему тюрьмой. Затем Пинчук взял телефон и позвонил в полицию, после чего Микитась набросился на него, отобрал гаджет и бросил его об стену.

На место инцидента прибыли правоохранители и опросили свидетелей. Также за дело взялось ГБР, начав досудебное расследование по факту хулиганства со стороны Микитася. Отмечается, что у Пинчука обнаружены следы побоев.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения. Уголовное производство открыто по статье 296 УК (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой", - сказано в сообщении.

Максим Микитась file.liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

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