Из-за ФЛП и налогов: почему падает рейтинг Зеленского?

За последние недели рейтинг Владимира Зеленского заметно упал. Минус 7% и сейчас главе государства доверяют 66% украинцев. Многие политологи и социологи уже анализируют такое резкое падение.

Среди основных причин называют "формулу Штайнмайера", налоговую политику и конфронтацию с ФЛП. Чем обернется такой крен и в чем причины — в материале OBOZREVATEL.

Какой рейтинг у Зеленского сейчас?

Свои данные за период с 9 по 11 октября опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Положительно к деятельности главы государства относятся 66% украинцев. Нейтральное отношение к Зеленскому выразили 23% респондентов, тогда как 9% украинцев негативно оценили работу президента. Также рухнул рейтинг премьер-министра Алексея Гончарука (с 17 до 10%) и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (с 33 до 27%).

Комментируя результаты опроса, руководитель КМИС Владимир Паниотто заявил, что на снижение поддержки повлияли протесты против “формулы Штайнмайера”.

“Похоже, протесты сказались на поддержке президента Зеленского, и отношение к нему стало ухудшаться. Впрочем, он уверенно занимает первое место по балансу позывного и негативного отношения с очень большим отрывом от всех остальных политиков, которые были в нашем списке”, — подчеркнул социолог.

Стоит отметить, что последние соцопросы за 18 сентября сообщали, что президента поддерживает 73%. Около 80% в целом доверяли институту президента.

О причинах падения

Действительно, причин падения рейтинга может быть сразу несколько.

Провал коммуникации после объявления о подписании “формулы Штайнмайера”. Это признал в том числе и президент. К слову, именно поэтому в команде президента и решили объявить о пресс-марафоне для журналистов, который в итоге продлился более 14 часов.

Отсутствие реальных посадок за коррупционные или иные преступления. За последний месяц были громкие дели лишь одиозного экс-нардепа Сергея Пашинского, а также экс-замглавы СНБО Олега Гладковского.

Эпопея с рынком земли. Уровень одобрения продажи земли в обществе невелик, об этом говорят в том числе и последние соцопросы. Проще говоря — тема непопулярна, но ее активно продвигает Кабинет министров и фракция “Слуги народа” в Верховной Раде.

Откровенно провальная налоговая политика главы государства. Это и скандальный законопроект 1210, который полностью уничтожает тяжелую промышленность. И законопроект 1049, из-за которого в Украине остановила свое производство крупная компания British American Tobacco (завод В.А.Т.-"Прилуки"). За год в бюджет страны она платила налогов на 16,05 миллиардов гривен).

Это и конфронтации по линии ФЛП. Ранее в профильном налоговом комитете предложили запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

Чего ожидать дальше

Ранее детально о рейтинге OBOZREVATEL уже писал. Так, по словам социолога “Социса” Николая Чуринова, падение доверия к президенту — это временное колебание, и говорить о масштабном падении рейтинга не приходится.

“Это временное явление, посмотрим как дальше будет поступать президент. Думаю, что с ним связывают огромные надежды, и в дальнейшем это будет, может, не исправлено, но как-то скорректировано”, — подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Чуринов.

Его коллега Дмитрий Дмитрук уверен, что нынешний рейтинг президента сохраняется на уровне 70%, а уменьшение попросту называет колебанием. Тем более, опрос проводился еще до 14-часового марафона Зеленского перед журналистами. Правда, в дальнейшем удержать позиции может быть достаточно сложно, учитывая продвижение по темам урегулирования войны на Донбассе, открытия рынка земли, первых платежек за отопление.

“Это острые темы, удержать такой рейтинг, при том, что в обществе относятся к этим темам неоднозначно, сложно. В любом случае будут потери, что бы не делал. Консенсуса в обществе нет, поэтому работа по этим вопросам будет вызывать потери”, — сказал Дмитрук.

При этом какой-то граничной планки падения рейтинга президента социологи не видят. Проще говоря — “случиться может все, что угодно”.

Социологи же предполагают, что уровень одобрения вряд ли упадет за следующую зиму ниже 50%. Офису президента пока удается разделить рейтинги главы государства и его партии "Слуга народа". Ему формируют образ честного политика, который в случае провала работы "своих людей" готов публично это признать и отправить их в отставку.

Также важно понять, президенту необходимо серьезно относиться и к налоговой политике государства. Ведь по сути только благодаря взвешенному подходу из бюджета государство может платить пенсии, зарплаты и другие выплаты.

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