Падение кумиров: что ждет Савченко

В Украине пал очередной кумир. Разочарование в Надежде Савченко пришло быстро – на радость российской пропаганде и лагерю "вечной зрады" внутри страны. Некогда летчица-героиня, которую ценой титанических усилий удалось вырвать из российской тюрьмы, теперь рискует попасть в тюрьму украинскую.

Регламентный комитет рассмотрит представления уже в четверг, 22 марта. Собеседники "Обозревателя" в коалиции полагают, что шансы на лишение Савченко неприкосновенности стремятся к 100%. А вот разрешение на задержание и арест – пока под вопросом.

Все зависит от степени убедительности Генеральной прокуратуры – нардепы всегда со скрипом и скрежетом покушаются на свободу коллег, пусть даже откровенно запятнавшихся. Впрочем, в данном случае велика вероятность поддержки все трех представлений. Подробнее – в материале "Обозревателя".

Сюрреализм

Из России Надежда Савченко вернулась с высочайшим лимитом доверия и потрясающими политическими перспективами. Но уже спустя полгода от летчицы открестилась даже "Батьківщина", по списку которой она прошла в Раду. Ряд крамольных заявлений о сдаче Крыма, переговорах с террористами, расстрелах на Майдане – и очередной кумир пал к ногам разгневанной толпы.

Надежда Савченко в Раде Фото Олег Петренко

Маховик завертелся с задержанием 8 марта руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. По версии силовиков, он перевозил арсенал оружия, предназначенный для терактов в Киеве.

Уже через несколько дней генпрокурор Юрий Луценко объявил Савченко главной подозреваемой в деле о государственном перевороте, который, по мнению следствия, должен был завершиться терактом в парламенте.

Напоминает сцену из пропитанного штампами голливудского боевика? Быть может, но последующее поведение Савченко едва ли пошло ей на пользу. Сначала она пришла с оружием в Раду, обрадовавшись "страху в глазах" нардепов, потом заявила, что военный переворот в целом и в общем – не такая уж плохая идея.

Ну и вишенка на торте – "спецоперация" Банковой по устранению экс-летчицы. Нардеп изложила свое видение: якобы договоренности о терактах на самом деле велись, чтобы запутать и обмануть власть, ведь киллеров, приставленных к ней, Савченко сразу же раскусила. "Я начала создавать сюрреализм", – сказала политик, и впервые с ней все согласились.

Хотя стоит признать, что Савченко пошла на опережение ГПУ, озвучив альтернативную версию событий, прежде чем правоохранители сделали достоянием общественности доказательства. В частности, видео с нардепом и Рубаном, которое якобы должно шокировать украинцев. В ведомстве утверждают, что на ролике видно, как организаторы теракта распределяли роли, подбирали оружие, время и место нападения. Также доказательная база строится на показаниях четырех свидетелей, которые рассказали о подготовке к преступлению.

Все задокументировано

Как ни странно, наиболее радикально действовать в отношении Савченко настроены в "Народном фронте". Как и, например, визовый режим с Россией, это беспроигрышный способ заявить о себе и набить политические очки, которые уж очень нужны партии, особенно на фоне очередного провального витка переговоров о создании единой политической силы.

"Знаете, бывает так, что в итоге человек оказался не тем, кем является на самом деле. Савченко раздута телевизором, красивой картинкой. И главные режиссеры этого проекта – не из Украины. К сожалению, украинский народ поверил тогда в очередную надежду, мессию. А мессианство рано или поздно заканчивается", – отметил в беседе с нами заместитель главы фракции НФ Юрий Береза.

Новости Савченко заявила о готовности военных к госперевороту в Украине

Того же мнения придерживается и еще один замглавы фракции Андрей Тетерук. По его словам, еще с 2016 года Савченко не только заявляла о намерениях разрушить парламент и физически ликвидировать народных депутатов, но и делала практические шаги по реализации этих намерений.

Савченко и Рубан Радио Свобода

"Это все задокументировано правоохранительными органами, разговоры с физическими лицами, практические действия по перевозке и подготовке оружия для проведения этих практических действий", – заявил Тетерук "Обозревателю".

В БПП тоже обещают проголосовать за все три представления на Савченко: лишение неприкосновенности, задержание и арест. Очевидно, поддержит ГПУ в этом вопросе и Радикальная партия. Олег Ляшко уже потребовал лишить нардепа звания Героя Украины.

Скандал вокруг Савченко – это еще и шпилька в сторону "Батьківщини" незадолго до выборов. Однако вряд ли это будет серьезный имиджевый удар по позициям партии, которая вовремя отмежевалась от экс-героини. Юлия Тимошенко уже заявила, что ее политсила проголосует за лишение Савченко неприкосновенности, хотя и сомневается в ее намерении организовать государственный переворот.