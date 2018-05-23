"УЗ" має безліч проблем, які при цьому її керівництво вперто ігнорує, або лише робить вигляд, що вирішує. Такий висновок роблю після нинішнього засідання Комітету з питань транспорту, на якому ми заслуховували виконуючого обов язки голови правління ПАТ "УЗ" Євгена Кравцова.

Отже, за версією очильника "Укрзалізниці", підприємство впевнено розвивається, доходи стрімко зростають (як і заробітна платня робітників та безпека праці). На найбільш актуальні напрямки скеровуються чималі капітальні інвестиції. Вагони – будуються вагони, локомотиви – ремонтуються та закуповуються. Але – як то кажуть, все начебто так, та трішечки не так.

На тлі всього, що відбувається на підприємстві та навколо нього, такі оптимістичні розповіді не є переконливі. Факти, як відомо, вперта річ.

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Бо – якби було все так добре, бізнес не оббивав би

поріг у Комітеті зі скаргами на невиконання "Укрзалізницею" своїх обов язків з перевезень вантажів.

Підприємці, що задіяні у дорожніх роботах, не закуповували б сотнями автомобілі для перевезення сипучих на поточний сезон (бо розуміють, що на "УЗ" розраховувати немає сенсу).

А статистика нещасник випадків на виробництві та загибелі людей під колесами потягів не зростала б – як і термін обороту вагонів.

Дані з подобової відгрузки вагонів "УЗ" не були б такими приголомшливо низькими (коли виконується лише чверть заявок, що надійшли). Кінець кінцем – не вибухнули б залізничники страйком, що поширився й – за різними даними – триває досі й вже всерйоз загрожує економіці країни.

Чи можна вірити словам та цифрам щодо зросту доходів на підприємстві, коли аудиторський звіт за минулий рік не доступний для широкого загалу – на офіційному сайті підприємства його не можна знайти?

Про яку боротьбу з корупцією може йтися, коли, за даними тих-таки підприємців, розмір хабарів за кожен вагон останнім часом мало не подвоївся? У колег-депутатів накопичилось чимало гострих запитань до Євгена Кравцова.

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Дискусія тривала не одну годину. В результаті було одноголосно прийнято рішення рекомендувати Кабміну як органу управління ПАТ “Українська залізниця”вжити декілька невідкладних заходів.

Зокрема: зобов’язати підприємство публічно висвітлювати інформацію на власному сайті. У тому числі – щодо виконання основних завдань та фінансово-економічних показників діяльності. Йдеться про обсяги перевезень вантажів і пасажирів та доходи у всіх видах сполучень (транзит, імпорт, експорт, внутрішнє сполучення); виконання планів капітальних інвестицій. Дані аудиторського звіту не можуть бути приховані "під полою".

Також Кабміну рекомендовано не пізніше 1 липня заслухати тимчасово виконуючого обов’язки голови правління ПАТ “Українська залізниця” на засіданні Уряду за участі депутатів Комітету та дати оцінку ефективності управління підприємством.

Своєю чергою самому ПАТ "УЗ" Комітет дав чимало завдань та рекомендацій, які здатні поліпшити ситуацію на підприємстві. Точніше сказати, ключових з них налічується пять.

Перше – публічність в документах та офіційних даних. Рекомендовано врешті-решт оприлюднити ключові документи: Стратегію розвитку підприємства на 2017-2021 роки та Антикорупційну програму (як юридичний документ, з необхідними реквізитами).

Друге – визначитись з залученням приватної тяги. Підготувати та надати до Комітету та Кабміну конкретні пропозиції по використанні приватних локомотивів (на умовах оренди при обслуговуванні поїзними бригадами ПАТ "Укрзалізниця") для перевезення сипучих матеріалів для дорожніх робіт в 2018 році. Або – щодо альтернативних шляхів вирішення проблеми дефіциту тягового рухомого складу (не пізніше 10.06.2018 року).

Третє – пришвидчити вагонообіг. Забезпечити зменшення часу обігу вантажних вагонів та знаходження їх під вантажними операціями, аби уникати необґрунтованого простою.

Четверте – інфраструктура. Полагоджена залізнична інфраструктура, як і наявність локомотивів – один з двох ключових пріоритетів, що мають бути на "УЗ". Це думка, яку підтримала більшість членів Комітету. Отже, рекомендовано вжити заходів, аби стан інфраструктури дозволив рухатись потягам з встановленою швидкістю – без обмежень. Щоб покращувалась її пропускна спроможність.

П яте – безпека. Рівень безпеки на "УЗ" (який поки що лише за словами керівництва підприємства підвищується), повинен відповідати загальноєвропейському. Це аксіома. Відтак, Комітет дав завдання "УЗ" забезпечити виконання Плану профілактичних заходів з підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті вже до 10 червня.

Рекомендовано також впровадити процедуру виявлення та аналізу факторів небезпеки, систему оцінки ризиків для безпеки руху поїздів, визначити індекс ризику руху.

Чи будуть виконані всі рекомендації Комітету та як швидко? Чи відбудуться зміни на краще в управлінні підприємством? Чи побачимо підвищення рівня якості послуг?

Сподіваюсь. Втім, послухаємо звіт в.о. голови Правління на Кабміні й зробимо висновки.

Маю до речі зазначити: в значній мірі стан справ на "УЗ" залежить не лише від її безпосереднього топ-менеджменту, а й від позиції головного органу управління – Кабміну. Відтак, слово за виконавчою владою. Їй доведеться втручатися, й робити це активніше.

Скажімо, на думку колег-депутатів, учасники нинішнього страйку залізничників, про який також чимало йшлося сьогодні на Комітеті, можуть зустрітися для перемовин якраз на майданчику Кабміну, а саме – Міністерства інфраструктури, -- й урегулювати резонансний конфлікт.