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9 декабря • обновлено в 07:10
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Озвучена неожиданная тактика России на "нормандских" переговорах

9.2т
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Россия во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря не будет пересматривать Минские договоренности.

Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на источник в кругах подготовки к саммиту. Он добавил, что Москва считает недопустимым совмещение досрочных выборов на Донбассе с очередными выборами в Украине.

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Также Россия не хочет редактировать или же адаптировать договоренности. По данным источников, Москва полагает, что на безальтернативности соглашений будут настаивать Франция и Германия.

Источник добавил, что Россию вполне удовлетворит развитие отношений с Киевом по грузинской модели, когда конфликт не будет исчерпан, но двусторонние связи будут сохранены. В таком случае Россия и Украина будут сотрудничать в экономике и решать возникающие вопросы в специально придуманных форматах.

Путин отказался пересматривать минские соглашения с Зеленским

Путин отказался пересматривать минские соглашения с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 декабря, в Париже (Франция) состоится знаковая историческая встреча в "нормандском формате". На кону – урегулирование ситуации на Донбассе.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки». Соответствующее видео появилось на YouTube. На кадрах видно, как на последних аккордах украинского гимна Порошенко крикнул «Слава Украине!», а спустя несколько секунд в сторону него из толпы полетели яйца. Одно из них попало в жену политика, другое поймал депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.
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4
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Хотели "нI капiтуляцii"? Вoйна продолжается по вашим просьбам.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Путин и Лавров тысячу раз озвучивали такую позицию России, а для xoxлов это вдруг стало полной неожиданностью. Клоуны xoxлoжoпыe.
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