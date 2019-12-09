Озвучена неожиданная тактика России на "нормандских" переговорах

Россия во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря не будет пересматривать Минские договоренности.

Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на источник в кругах подготовки к саммиту. Он добавил, что Москва считает недопустимым совмещение досрочных выборов на Донбассе с очередными выборами в Украине.

Также Россия не хочет редактировать или же адаптировать договоренности. По данным источников, Москва полагает, что на безальтернативности соглашений будут настаивать Франция и Германия.

Источник добавил, что Россию вполне удовлетворит развитие отношений с Киевом по грузинской модели, когда конфликт не будет исчерпан, но двусторонние связи будут сохранены. В таком случае Россия и Украина будут сотрудничать в экономике и решать возникающие вопросы в специально придуманных форматах.

Путин отказался пересматривать минские соглашения с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 декабря, в Париже (Франция) состоится знаковая историческая встреча в "нормандском формате". На кону – урегулирование ситуации на Донбассе.

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