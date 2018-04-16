"Ожидаю крови": Луценко рассказал, как будут обновлять прокуратуру

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в ближайший год планируется заполнить более 300 вакансий в местных прокуратурах по новому принципу избрания кандидатов.

Данное заявление он сделал во время общения с журналистами после открытия обучения по специальной подготовке кандидатов на должность прокурора в Национальной академии прокуратуры Украины, 16 апреля, передает "Украинская правда".

По его словам, на данный момент в прокуратурах есть 330 вакансий на 307 слушателей академии, которые должны через год, после окончания учебы, стать местными прокурорами.

"Я ожидаю новой крови, заходящей в прокуратуру. Потому что это первый раз, когда абсолютное большинство – почти 80%, люди не из системы", – сказал он.

Луценко также пояснил, что предыдущий набор был через конкурс, который проводился даже не в академии.

"Кажется, они сдавали тесты, а затем на собеседовании, в том числе, и с генпрокурором, выбирали кандидата. По сути, собеседование определяло все", – добавил он.

По мнению генпрокурора, тогда изменений не произошло, поскольку "каждый местный руководитель хотел видеть знакомых ему людей".

"В результате из 200 человек – 178 прокуроров прошли со старой системы и только 22 – новых. Из них выжили в органах прокуратуры лишь единицы", – сказал Луценко.

Также он отметил, что заработная плата местных прокуроров будет стартовать от 13 тыс. грн, назвав это "достойной заработной платой".

По словам главы ГПУ, поскольку большинство случаев "бытовой коррупции" связаны именно с низкими зарплатами, то просто необходимо увеличить выплаты прокурорам.

Луценко также отметил, что главное изменение заключается в том, что "двери открыты для тех, кто раньше никогда не работал в органах прокуратуры".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Луценко прокомментировал конфликт НАБУ и САП.