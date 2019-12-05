Без иллюзий: в Украине озвучили ожидания от "нормандской встречи"

Встреча в "нормандском формате", запланированная на 9 декабря в Париже, станет испытанием для украинской дипломатии и президента Владимира Зеленского.

О дипломатических раскладах и ожиданиях в преддверии саммита лидеров Германии, Франции, России и Украины в эфире ObozTV рассказал эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк. Он подчеркнул, что "сломать" Владимира Путина в любом случае не удастся и посоветовал избавляться от таких иллюзий.

Семенюк обратил внимание, что итоги "нормандской встречи" не подразумевают каких-то юридических обязательств.

"Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что в таком случае "нормандский формат" может превратиться просто в разговор четырех лидеров. А вот юридические обязательства поставили бы и РФ, и наших западных партнеров в более четкие рамки. Это бы их мобилизовало", – отметил он.

В связи с этим эксперт выразил опасения, чтобы "нормандский формат" не стал для Украины "бесплодным форматом".

"После длительной трехлетней паузы хочется, чтобы мы увидели его реанимацию", – добавил Семенюк.

По его мнению, здесь многое зависит от позиции украинской стороны.

"Не нужно очаровываться иллюзией, что мы сломаем Путина. Или мы с ним поговорим, и он согласится. Нет, у Путина абсолютно своя стратегия – четкая, понятная, о которой он неоднократно повторял. Очевидно, он не будет ее менять, пока не достигнет своего результата", – предупредил он.

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При этом Семенюк весьма положительно оценил работу президента Украины Владимира Зеленского на внешней арене.

"Должен признать, что можно было ожидать большего провала, учитывая отсутствие опыта и т.д. Но Владимир Зеленский, по моему мнению, достаточно крепкий середнячок в дипломатии, особенно во внешней политике", – прокомментировал специалист.

Впрочем, резюмировал он, основное испытание украинской дипломатии будет в "нормандском формате".

"Тогда посмотрим, какой будет результат. Потому что дипломатия – это результат, а не только процесс", – констатировал Семенюк.

Первый саммит "нормандской четверки" после трехлетнего перерыва состоится 9 декабря в Париже tsn.ua

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Для справки:

"Нормандский формат" появился в июне 2014 года после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. На четырехсторонних переговорах главы МИД и лидеры Украины, России, Франции и Германии пытаются найти способы урегулирования конфликта на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко четырежды встречался в таком формате с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и главой РФ Владимиром Путиным. Однако в сентябре 2016 года Путин отказался от дальнейших переговоров.

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