Без иллюзий: в Украине озвучили ожидания от "нормандской встречи"

Встреча в "нормандском формате", запланированная на 9 декабря в Париже, станет испытанием для украинской дипломатии и президента Владимира Зеленского.
О дипломатических раскладах и ожиданиях в преддверии саммита лидеров Германии, Франции, России и Украины в эфире ObozTV рассказал эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк. Он подчеркнул, что "сломать" Владимира Путина в любом случае не удастся и посоветовал избавляться от таких иллюзий.
Семенюк обратил внимание, что итоги "нормандской встречи" не подразумевают каких-то юридических обязательств.
"Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что в таком случае "нормандский формат" может превратиться просто в разговор четырех лидеров. А вот юридические обязательства поставили бы и РФ, и наших западных партнеров в более четкие рамки. Это бы их мобилизовало", – отметил он.
В связи с этим эксперт выразил опасения, чтобы "нормандский формат" не стал для Украины "бесплодным форматом".
"После длительной трехлетней паузы хочется, чтобы мы увидели его реанимацию", – добавил Семенюк.
По его мнению, здесь многое зависит от позиции украинской стороны.
"Не нужно очаровываться иллюзией, что мы сломаем Путина. Или мы с ним поговорим, и он согласится. Нет, у Путина абсолютно своя стратегия – четкая, понятная, о которой он неоднократно повторял. Очевидно, он не будет ее менять, пока не достигнет своего результата", – предупредил он.
При этом Семенюк весьма положительно оценил работу президента Украины Владимира Зеленского на внешней арене.
"Должен признать, что можно было ожидать большего провала, учитывая отсутствие опыта и т.д. Но Владимир Зеленский, по моему мнению, достаточно крепкий середнячок в дипломатии, особенно во внешней политике", – прокомментировал специалист.
Впрочем, резюмировал он, основное испытание украинской дипломатии будет в "нормандском формате".
"Тогда посмотрим, какой будет результат. Потому что дипломатия – это результат, а не только процесс", – констатировал Семенюк.
Первый саммит "нормандской четверки" после трехлетнего перерыва состоится 9 декабря в Париже
tsn.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в рамках "нормандского саммита" 9 декабря в Париже.
По словам пресс-секретаря Путина, главной целью переговоров президентов Украины и России станет "попытка найти какие-то решения".
3 декабря при участии Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к саммиту стран "нормандского формата". На встрече утвердили 5 возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль предупредила, что главная цель для Путина в Париже – добиться снятия санкционного давления со стороны Европы.
Для справки:
"Нормандский формат" появился в июне 2014 года после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. На четырехсторонних переговорах главы МИД и лидеры Украины, России, Франции и Германии пытаются найти способы урегулирования конфликта на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко четырежды встречался в таком формате с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и главой РФ Владимиром Путиным. Однако в сентябре 2016 года Путин отказался от дальнейших переговоров.
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