"Ожидание – реальность": журналисты застукали Зеленского без велосипеда, но в кортеже. Фотофакт

Новоназначенный президент Украины Владимир Зеленский в первый рабочий день воспользовался кортежем из пяти автомобилей.

Как сообщила главред "Страны" Светлана Крюкова в Facebook, в составе колонны первой ехал седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками.

"Это так называемая "кукушка", которая расчищает автопоток. Машина стартует на несколько минут раньше остальных. Затем - "мерс", в котором ехал президент Зеленский. Отметим, что черный Mercedes в кортеже Владимира Александровича сегодня был один. Когда ездил, к примеру, его предшественник Петр Порошенко, то было две абсолютно идентичных машины, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант", - расcказала она.

Кортеж Зеленского Страна

Кортеж Зеленского Страна

Дом Зеленского Страна

Третья машина в кортеже президента - это охрана на микроавтобусе Volkswagen, четвертая - легковой Volkswagen c проблесковыми маячками.

"Замыкает кортеж - еще один тонированный бус. Ожидание – реальность", - резюмировала она.

Отмечается, что кортеж привез Зеленского в кабинет на Банковой из дома по адресу улица Грушевского 9А, что возле Верховной Рады.

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Однако перед инаугурацией Зеленский прошелся пешком, по пути фотографируясь с собравшимися.

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