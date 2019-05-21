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"Ожидание – реальность": журналисты застукали Зеленского без велосипеда, но в кортеже. Фотофакт

52.6тЧитать материал на украинском

Новоназначенный президент Украины Владимир Зеленский в первый рабочий день воспользовался кортежем из пяти автомобилей.

Как сообщила главред "Страны" Светлана Крюкова в Facebook, в составе колонны первой ехал седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками.

"Это так называемая "кукушка", которая расчищает автопоток. Машина стартует на несколько минут раньше остальных. Затем - "мерс", в котором ехал президент Зеленский. Отметим, что черный Mercedes в кортеже Владимира Александровича сегодня был один. Когда ездил, к примеру, его предшественник Петр Порошенко, то было две абсолютно идентичных машины, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант", - расcказала она.

Кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского

Страна

Кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского

Страна

Дом Зеленского

Дом Зеленского

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Третья машина в кортеже президента - это охрана на микроавтобусе Volkswagen, четвертая - легковой Volkswagen c проблесковыми маячками.

"Замыкает кортеж - еще один тонированный бус. Ожидание – реальность", - резюмировала она.

Отмечается, что кортеж привез Зеленского в кабинет на Банковой из дома по адресу улица Грушевского 9А, что возле Верховной Рады.

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Однако перед инаугурацией Зеленский прошелся пешком, по пути фотографируясь с собравшимися.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Тег
Администрация Президента
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Chmyriov Valeri
Chmyriov Valeri
Він, як простий у дошку свій "пацан", таки їздить на ровері! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2620036248066915&set=a.132471866823378&type=3&theater
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Predin Paul
Predin Paul
с учетом того.что в Украине абсолютно безнаказанно вошкаются гестаповцы из россии.имеющие на вооружении ядовитые газы и прочее оружие .на велике президенту кататься не безопасно.и пиарится тоже было ни к чему
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Гнусавый забздел. Интересно кого? Рыги аплодируют, 73% пАддерживают, Парламент он с двух рук расстреливает и тут на-тебе! ЧО, дружбан пуцькин пАкушение готовит или злые бЕндерАвцы ?)))
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