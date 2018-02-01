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"Отвратительная клевета": на "антибандеровский" закон отреагировали в Евросовете

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Президент Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск раскритиковал скандальный закон об Институте национальной памяти, принятый Сеймом и Сенатом.

Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

По его словам, авторы документа нанесли вред имиджу и интересам польского государства.

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"Те, кто распространяют ложную формулировку о "польских лагерях", вредят доброму имени и интересам Польши. Авторы закона огласили эту отвратительную клевету на весь мир, как никто до этого не делал. Значит, все по закону", - написал Туск.

Как сообщал "Обозреватель", скандальный законопроект был одобрен Сенатом Польши в ночь на 1 февраля. Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны.

В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти". Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков.

Персона
Дональд Туск
Место
Польша
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