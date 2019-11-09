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9 ноября • обновлено в 13:04
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Украина и "ДНР" начали отвод войск в Петровском: все подробности

3.7т Читать материал на украинском

В районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября началось разведение войск и средств. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ.

В 12.00 украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности к разведению у Петровского. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.

ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций. После этого, боевики покинули Петровское.

Украина и "ДНР" начали отвод войск в Петровском: все подробности

dw.com

Новости
Отвод войск на Донбассе: в штабе ООС прояснили ситуацию в Петровском

Как сообщили на Facebook-странице Операции объединенных сил, накануне незаконные вооруженные формирования РФ сорвали разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00", - написали в ООС.

Как рассказали в штабе ООС, после окончания разведение сил в Петровском начнется разминирование территорий, передает РБК-Украина. Процесс разведения продлится в течение 3 дней.

"После того, как будут запущены белые сигналы ракет в 12:00 часов, с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств. То есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длиться три дня", - сообщил спикер.

Позже представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил у Петровского.

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют отвод вооружений террористами "ДНР"

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют отвод вооружений террористами "ДНР"

Telegram \ Inside Donetsk

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Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
В ОБСЕ смелые ребята работают - на белых машинах катаются. Они еще не знают, что xoxлы не арабы и не мексиканцы, от этих дупобатов без чести и совести, да под наркотой и бухаловом - нужно ожидать любой подлости.
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Таев Иван
Таев Иван
Пошла вода в хату! Погнали xoxлa от Петровского.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Таев Иван, ты,москаль,а значит глуп и лукавый.
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