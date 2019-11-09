Украина и "ДНР" начали отвод войск в Петровском: все подробности

В районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября началось разведение войск и средств. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ.

В 12.00 украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности к разведению у Петровского. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.

ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций. После этого, боевики покинули Петровское.

dw.com

Как сообщили на Facebook-странице Операции объединенных сил, накануне незаконные вооруженные формирования РФ сорвали разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00", - написали в ООС.

Как рассказали в штабе ООС, после окончания разведение сил в Петровском начнется разминирование территорий, передает РБК-Украина. Процесс разведения продлится в течение 3 дней.

"После того, как будут запущены белые сигналы ракет в 12:00 часов, с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств. То есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длиться три дня", - сообщил спикер.

Позже представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил у Петровского.

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют отвод вооружений террористами "ДНР" Telegram \ Inside Donetsk

Как писал OBOZREVATEL:

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