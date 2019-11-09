Украина и "ДНР" начали отвод войск в Петровском: все подробности

В районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября началось разведение войск и средств. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ.
В 12.00 украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности к разведению у Петровского. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.
ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций. После этого, боевики покинули Петровское.
dw.com
Как сообщили на Facebook-странице Операции объединенных сил, накануне незаконные вооруженные формирования РФ сорвали разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.
"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00", - написали в ООС.
Как рассказали в штабе ООС, после окончания разведение сил в Петровском начнется разминирование территорий, передает РБК-Украина. Процесс разведения продлится в течение 3 дней.
"После того, как будут запущены белые сигналы ракет в 12:00 часов, с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств. То есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длиться три дня", - сообщил спикер.
Позже представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил у Петровского.
Наблюдатели ОБСЕ фиксируют отвод вооружений террористами "ДНР"
Telegram \ Inside Donetsk
Как писал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе вслед за Золотым согласовала дату разведения сил в Петровском.
Разведение должно было стартовать 4 ноября.
1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.
В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.
Позже Пушилин заявил, что в случае появления украинской полиции и Нацгвардии в зоне разведения войск, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств "ДНР".
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.