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7 октября • обновлено в 17:12
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Отвод сил на Донбассе сорван: МИД назвал причину

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Отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 7 октября (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Сегодня (7 октября. — Ред.) должно было начаться разведение, и действительно об этом была договоренность с нашей переговорной командой в Минске… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое", — отметил он.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Скриншот видео

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"Насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", —добавил Пристайко.

Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что РФ якобы заинтересована в выполнении договоренностей об оккупированном Донбассе.

В "ДНР" же во всем обвинили ВСУ, заявив, что отвод войск якобы был сорван из-за увеличения количества обстрелов украинской стороной.

Журналист Виталий Портников считает, что своим заявлением Пристайко раскрыл истинную цель Кремля: до бесконечности откладывать встречу в "нормандском формате", не допуская прекращение огня на Донбассе. Он отметил, что Путин пытается медленно "поджаривать" Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные с осторожностью отнеслись к планам руководства страны начать разведение сил на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Пристайко брехло!
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70rus xxx
70rus xxx
Пристайко,а что там делает Билецкий со своей бандой?
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Руденко Вован
Руденко Вован
70rus xxx, он на своей земле.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
70rus xxx, ватоголовых ебошит
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
азов зашел в золотое - и каким-то "необъяснимым" образом начались "нарушения перемирия"
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