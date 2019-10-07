Отвод сил на Донбассе сорван: МИД назвал причину

Отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 7 октября (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Сегодня (7 октября. — Ред.) должно было начаться разведение, и действительно об этом была договоренность с нашей переговорной командой в Минске… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое", — отметил он.

Вадим Пристайко Скриншот видео

"Насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", —добавил Пристайко.

Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что РФ якобы заинтересована в выполнении договоренностей об оккупированном Донбассе.

В "ДНР" же во всем обвинили ВСУ, заявив, что отвод войск якобы был сорван из-за увеличения количества обстрелов украинской стороной.

Журналист Виталий Портников считает, что своим заявлением Пристайко раскрыл истинную цель Кремля: до бесконечности откладывать встречу в "нормандском формате", не допуская прекращение огня на Донбассе. Он отметил, что Путин пытается медленно "поджаривать" Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные с осторожностью отнеслись к планам руководства страны начать разведение сил на Донбассе.

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