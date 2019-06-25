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"Ответственные за убийство!" Геращенко пристыдила "друзей" России в ПАСЕ

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Те 118 европейских политиков, которые в ночь на 25 июня проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, ответственны за "убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательство над политзаключенными".

Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. "К сожалению, голосования в ПАСЕ за возвращение российской делегации были ожидаемыми. 118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы РФ платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы", – подчеркнула она.

Геращенко обратила внимание на то, что эту "страшную резолюцию" Совет Европы принял 25 июня.

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"...В тот день, когда российская сторона должна обязательно освободить наших моряков, потому что именно месяц давался Трибуналом на освобождение пленников Кремля. Этого не произошло", – пояснила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети был опубликован полный список голосовавших за возвращение России в ПАСЕ в ночь на 25 июня. Резолюцию единогласно поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

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Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Мир Миру
Мир Миру
Все, як завжди. Європейці не вірять у справедливість покарання винного, вони вірять у силу грошей, які платить Росія як компенсацію за вбивство своїх громадян.
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леня зе
леня зе
эта тупая овца называет Нидерланды Голландией.эвропэйка даже не знает что есть две Голландии северная и южная и это провинции (область)две из двенадцати
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эка в Европе трэнд изменился....направление ветра...флюгер к животным повернулся попой
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