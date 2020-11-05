Ответственность за вывод боевиков с Донбасса лежит на РФ, – Резников

Ответственность за вывод с территории оккупированного Донбасса боевиков, НВФ и представителей российских войск в рамках Минских соглашений несет РФ.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что Украина подготовила план по обеспечению мира на Донбассе, который включает в себя вопрос безопасности.

"В Комплексе мер по выполнению Минских соглашений написано о том, что должны быть выведены все иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования (НВФ) – это и есть боевики квазиобразований. Они должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территорий Украины", – пояснил Резников.

По его словам, реализовать план по обеспечению мира невозможно, пока на оккупированной части Донбасса находятся боевики, НВФ и представители российских войск.

"Конечно мы указываем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", – заявил он.

Напомним, что 5 ноября председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании плана по достижению мира на Донбассе. По его словам, в нем есть ряд требований, в частности, демилитаризация оккупированных районов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе озвучила свой план действий по решению военного конфликта на Донбассе. Главным пунктом назван вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.