"Ответов нет": Украину предупредили о важном нюансе "формулы Штайнмайера"

После подписания "формулы Штайнмайера" осталось несколько нерешенных вопросов. В частности о выборах и их условиях, и в чем заключается особый статус для Донбасса.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала эксперт фонда Stiftung Wissenschaftund Politik при Немецком институте по международным вопросам и безопасности в Берлине, доктор политических наук Университета Мангейма Сьюзан Стюарт. По ее словам, есть ответ только на один вопрос - формула определяет, что специальный статус предоставляется временно на время проведения выборов на оккупированных территориях и становится постоянным, если ОБСЕ объявляет выборы прозрачными и честными. Однако, ответов на другие вопросы нет.

"В частности, не ясно, как организовать выборы, на каких условиях их можно проводить, кто решает, какими будут условия, в чем заключается особый статус. Любой из этих вопросов стоит на пути прогресса, и они должны быть решены", - сказала Стюарт.

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По ее словам, в Европе соглашение по формуле Штайнмайера рассматривается как еще один шаг к возможному урегулированию конфликта с Россией с момента избрания Зеленского президентом. Как часть того, что случилось в трехсторонней контактной группе - договоренности о том, чтобы разводить силы, осуществлять строительство моста в Станице Луганской и проводить обмен пленными.

"Формула Штайнмайера рассматривается как цепочка событий, вызывающая надежду в Германии на то, что подобное движение может продолжаться и начнутся шаги по внедрению минских соглашений, которые ранее не удалось осуществить. Некоторые люди скептически настроены в отношении формулы", - отметила она.

По ее убеждению, чтобы решить конфликт, обе стороны - Украина и Россия - должны быть готовы двигаться вперед и делать уступки.

"Российская сторона этого не собирается делать, поэтому я не уверена, что удастся на самом деле добиться прогресса", - отметила Стюарт.

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