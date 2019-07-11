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"Отвечали за пол страны!" Глава Генштаба рассказал о связи с Коломойским

8.7т Читать материал на украинском

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак признал, что до назначения на должность президентом, был лично знаком с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом военный рассказал в интервью "Новинарні".

"Знакомый. Я в то время был командующим оперативного командования "Юг" в Днепропетровске. Командование отвечало, без преувеличения, за пол страны. И тогда же в 2014 году Коломойский был назначен на должность председателя Днепропетровской ОГА", – отметил он.

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Хомчак добавил, что с Коломойским и другими главами ОГА он работал девять месяцев.

"Я работал тогда вообще с 11 головами ОГА из разных областей Юго-Востока, от Одесской области до Сумской включительно. С Днепропетровской областью взаимодействовали более тесно, потому что она была соседним регионом с Донбассом, где шла война. Ну а Днепр был основным городом, куда мы перебазировали армейскую авиацию, скажем. Тогда областная государственная администрация, как и волонтеры, очень мощно помогала армии. Ибо вы помните уровень обеспечения армии 2014 года. Поэтому с Коломойским у нас были служебные отношения", – вспоминал он.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что готовится новый поход через Керченский пролив.

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Персоны
Игорь Коломойский Руслан Хомчак
Место
Украина
Теги
ВСУ Генеральный штаб ВСУ
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