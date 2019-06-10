Отвечал за разгон Майдана: в партию Зеленского идет скандальный СБУшник Януковича

В Верховную Раду от партии главы Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Об этом сообщает "Информатор". Отмечается, что кандидат в народные депутаты курировал разгон Евромайдана, а также был членом партии экс-регионалов "Відродження" .

Известно, что до марта 2014 года Криворучко несколько лет занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. После люстрации своего начальника Виктора Воропая он успел непродолжительное время поруководить службой в Днепре. В октябре 2014 года люстрировали и самого Криворучко.

Владимир Зеленский и Виталий Криворучко Коллаж

В январе 2014-го экс-сотрудник СБУ лично отвечал за операцию по разгону Майдана в городе. В результате акция солидарности с Евромайданом обернулась беспрецедентными столкновениями между демонстрантами и милицией у здания областной государственной администрации.

Так, во время митинга, в котором приняло участие до 5 тысяч человек, на активистов напали группы "титушек" и сотрудники милиции, началась стрельба. Десятки людей получили огнестрельные ранения от табельного и травматического оружия, несколько человек оказались в тяжелом состоянии в реанимации.

"Несмотря на то, что в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" Криворучко не может занимать руководящие должности в течение 10 лет, бывший СБУшник Януковича развернул после люстрации активную политическую деятельность, объединившись с "осиротевшими" экс-регионалами в партию "Відродження", – пишет "Информатор".

В 2015 году Криворучко баллотировался от экс-регионалов в Днепропетровский областной совет, а также вел активную политическую деятельность: организовывал празднования дней сел, дарил мебель школам, высаживал липовые аллеи и тому подобное.

Facebook Віталій Криворучко

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