Отвечал за разгон Майдана: в партию Зеленского идет скандальный СБУшник Януковича

В Верховную Раду от партии главы Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.
Об этом сообщает "Информатор". Отмечается, что кандидат в народные депутаты курировал разгон Евромайдана, а также был членом партии экс-регионалов "Відродження" .
Известно, что до марта 2014 года Криворучко несколько лет занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. После люстрации своего начальника Виктора Воропая он успел непродолжительное время поруководить службой в Днепре. В октябре 2014 года люстрировали и самого Криворучко.
Владимир Зеленский и Виталий Криворучко
Коллаж
В январе 2014-го экс-сотрудник СБУ лично отвечал за операцию по разгону Майдана в городе. В результате акция солидарности с Евромайданом обернулась беспрецедентными столкновениями между демонстрантами и милицией у здания областной государственной администрации.
Так, во время митинга, в котором приняло участие до 5 тысяч человек, на активистов напали группы "титушек" и сотрудники милиции, началась стрельба. Десятки людей получили огнестрельные ранения от табельного и травматического оружия, несколько человек оказались в тяжелом состоянии в реанимации.
"Несмотря на то, что в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" Криворучко не может занимать руководящие должности в течение 10 лет, бывший СБУшник Януковича развернул после люстрации активную политическую деятельность, объединившись с "осиротевшими" экс-регионалами в партию "Відродження", – пишет "Информатор".
В 2015 году Криворучко баллотировался от экс-регионалов в Днепропетровский областной совет, а также вел активную политическую деятельность: организовывал празднования дней сел, дарил мебель школам, высаживал липовые аллеи и тому подобное.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня была названа первая пятерка списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Туда вошел глава правительства, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джаппарова и Евгений Нищук.
8 июня свою команду для похода на выборы представила партия Святослава Вакарчука "Голос". В ней оказались он сам, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
В этот же день на партийном съезде был обнародован список "Силы и Чести" Игоря Смешко. В него попали глава политсилы, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иванна Мирошниченко, Владимир Замана, Ольга Романюк, Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, Владимир Тимошенко и Анатолий Макаренко.
Что касается "Самопомочі" Андрея Садового, то ее первая десятка выглядит так: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бедняк, Оксана Сыроид, Александр Фидрин, Олег Березюк, Николай Кмить, Татьяна Острикова и Ольга Бабий.
Также 8 июня была представлена команда партии "Сила права": Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Бурковская, Анатолий Полях.
9 июня решающий съезд провела партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.
Также 9 июня были представлены члены партии "Слуга народа". В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.
Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они также обнародовали совместный список.
10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы.
Тогда же список партии был представлен лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко.
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