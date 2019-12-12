Отсутствует состав преступления: суд Панамы закрыл абсурдное дело против Порошенко

Суд Панамы окончательно закрыл дело против пятого президента Украины Петра Порошенко за якобы легализацию доходов компаний, связанных с политиком.

Как написал адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в сети Facebook, панамские органы юстиции демонстрируют хороший темп работы и прозрачность, на фоне которых ГБР и некоторые украинские суды выглядят очень невыигрышно.

Он отметил, что в октябре Первая специализированная прокуратура по организованной преступности Панамы приняла решение о временном закрытии дела за отсутствием состава преступления.

Суд Панамы закрыл дело против Порошенко

"По нашему заявлению суд закрыл дело. Судья отметил, что действительно отсутствует состав преступления и подтвердил решение прокурора, отметив, что дело закрыто окончательно", – сообщил адвокат Порошенко.

Новиков также напомнил, что параллельно с этим адвокаты Порошенко подали заявление против Андрея Портнова, который инициировал дело против пятого президента, о даче заведомо ложных показаний. Прокурор, который рассматривает это заявление, признал Порошенко пострадавшим и предоставил ему соответствующий статус.

Напомним, дело против Порошенко было открыто в июле 2019 года. В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. Прокурор закрыл дело за отсутствием доказательств.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение" против пятого президента является российским заказом для ущерба репутации политика.

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