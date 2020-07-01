Отставку Смолия планировали предложить Зеленскому “Слуги народа”: всплыла переписка

Политика 22:52, 1.07.2020 Обновлено: 23:50, 1.07.2020

Накануне отставки главы Нацбанка Якова Смолия журналисты обнародовали переписку “Слуг народа”, которые 1 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским планировали обсудить вопрос увольнения руководителя НБУ.

Фрагмент переписки в депутатском чате "Dream Team Слуга народа" опубликовало издание “Буквы”. Одной из тем общения с Зеленским значилось увольнение главы НБУ.

“Наша группа первой будет встречаться с президентом (Владимиром Зеленским) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее”, – написано в первом сообщении.

На это предложение один из участников предложил обсудить с Зеленским увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия.

“НБУ – увольнение главы. СБУ – беспрецедентные полномочия, которые сейчас вписываются в законопроект СБУ профильным комитетом (беспрепятственный доступ…)”, – сказано в сообщении.

Переписка "слуг народа" касалась увольнения главы НБУ
("Буквы")

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