Отставку Смолия планировали предложить Зеленскому “Слуги народа”: всплыла переписка

"Слуги народа" хотели обсудить отставку Смолия на личной встрече с президентом.

Накануне отставки главы Нацбанка Якова Смолия журналисты обнародовали переписку “Слуг народа”, которые 1 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским планировали обсудить вопрос увольнения руководителя НБУ.

Фрагмент переписки в депутатском чате "Dream Team Слуга народа" опубликовало издание “Буквы”. Одной из тем общения с Зеленским значилось увольнение главы НБУ.

“Наша группа первой будет встречаться с президентом (Владимиром Зеленским) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее”, – написано в первом сообщении.

На это предложение один из участников предложил обсудить с Зеленским увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия.

“НБУ – увольнение главы. СБУ – беспрецедентные полномочия, которые сейчас вписываются в законопроект СБУ профильным комитетом (беспрепятственный доступ…)”, – сказано в сообщении.

Переписка "слуг народа" касалась увольнения главы НБУ ("Буквы")

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