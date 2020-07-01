Отставку Смолия планировали предложить Зеленскому “Слуги народа”: всплыла переписка
"Слуги народа" хотели обсудить отставку Смолия на личной встрече с президентом.
Накануне отставки главы Нацбанка Якова Смолия журналисты обнародовали переписку “Слуг народа”, которые 1 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским планировали обсудить вопрос увольнения руководителя НБУ.
Фрагмент переписки в депутатском чате "Dream Team Слуга народа" опубликовало издание “Буквы”. Одной из тем общения с Зеленским значилось увольнение главы НБУ.
“Наша группа первой будет встречаться с президентом (Владимиром Зеленским) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее”, – написано в первом сообщении.
На это предложение один из участников предложил обсудить с Зеленским увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия.
“НБУ – увольнение главы. СБУ – беспрецедентные полномочия, которые сейчас вписываются в законопроект СБУ профильным комитетом (беспрепятственный доступ…)”, – сказано в сообщении.
Переписка "слуг народа" касалась увольнения главы НБУ ("Буквы")
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о “политическом давлении” в течении длительного времени.
В Национальном банке Украины заявили, что уважают решение Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".