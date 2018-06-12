Отставка Жебривского: стало известно, куда уйдет глава Донетчины

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский после своей отставки займет должность заместителя генерального прокурора.
По словам источников "Громадського" в правительстве, чиновник якобы давно просился вернуться в Киев, и наконец получил "добро".
"Все-таки уволился по собственному желанию, мол, "устал", – рассказали изданию собеседники, приближенные к Администрации президента.
Данную версию подтвердили и источники в правительстве.
"По слухам, но только по слухам, будет заместителем у генпрокурора", – заявили собеседники в Кабмине.
Как известно, Павел Жебровский имеет прокурорский опыт. До того как возглавить Донецкую ОГА он занимал должность руководителя Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о возможном преемнике Жебривского на посту главы Донецкой области.