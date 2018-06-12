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Отставка Жебривского: стало известно, куда уйдет глава Донетчины

1.4тЧитать новость на украинском

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский после своей отставки займет должность заместителя генерального прокурора.

По словам источников "Громадського" в правительстве, чиновник якобы давно просился вернуться в Киев, и наконец получил "добро".

"Все-таки уволился по собственному желанию, мол, "устал", – рассказали изданию собеседники, приближенные к Администрации президента.

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Данную версию подтвердили и источники в правительстве.

"По слухам, но только по слухам, будет заместителем у генпрокурора", – заявили собеседники в Кабмине.

Как известно, Павел Жебровский имеет прокурорский опыт. До того как возглавить Донецкую ОГА он занимал должность руководителя Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о возможном преемнике Жебривского на посту главы Донецкой области.

Персона
Павел Жебривский
Место
Украина
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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