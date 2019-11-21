"Возможно, Минюст?" Зеркаль призвали не бросать дела против России

Директор Дипломатический академии при МИД Украины Сергей Корсунский выразил надежду, что заместитель министра Елена Зеркаль продолжит отстаивать позицию Киева в делах против России.

"Не думаю, что г-жа Зеркаль исчезнет из этих процессов (в международных судах. – Ред.), потому что она лучше всех их знает, и они очень важны", – предположил Корсунский в эфире ObozTV, комментируя заявление Зеркаль о намерении уйти с должности.

Он подчеркнул, что Зеркаль – юрист-международник высочайшего класса, которая много лет вела дела "Украина против России" и разбирается во всех нюансах.

"Работает целая команда юристов – и наших, и международных – которые готовят позицию. Она ее озвучивает и отстаивает как представитель государства. Не исключаю, что она это и продолжит делать. Просто, возможно, в другом качестве. Например, как представитель Министерства юстиции. Или будет найдена другая форма", – отметил Корсунский.

По его мнению, Зеркаль может помогать Украине в международных исках и при этом не представлять Министерство иностранных дел.

"Она может работать в другой государственной структуре и продолжать эту деятельность. Было бы естественно, к примеру, если бы этим занималось Министерство юстиции… Я очень верю в то, что она продолжит эту работу. Потому что она лучший специалист", – подытожил дипломат.

Корсунский также рассказал о том, насколько сложно будет найти замену Зеркаль и сколько времени осталось у МИД на поиски.

Елена Зеркаль facebook.com/bohdan.kryklyvenko

Как писал OBOZREVATEL, ранее замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что покинет свой пост сразу после процессуальных слушаний в Гааге по новому арбитражу, связанному с захватом Россией украинских моряков и кораблей в ноябре 2018 года. Свой уход Зеркаль объяснила тем, что "не может оказывать сопротивление (России. – Ред.), будучи дипломатом внутри МИД, которое выполняет решения президента".

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