Отставка Смолия – пример незаконного 'склонения', у Порошенко этого не было, – адвокат

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что судебный процесс по сфальсифицированным делам против пятого президента является очень важным для общества – он демонстрирует, как далеко может зайти власть в своем желании разрушить правовую систему страны.

Он отметил, что надуманные обвинения о якобы "преклонении" руководителя Службы внешней разведки Божко к выполнению приказа Верховного Главнокомандующего не имеют никаких доказательств – в отличие от свежего примера, когда председатель НБУ подает в отставку из-за политического давления, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"В этом деле фактически отсутствует спор о фактах. Речь идет о подписании президентом указа. Никто не говорил, что Порошенко давил, угрожал Божко, обещал ему что-то. Мы знаем, как выглядит, когда президент кого-то к чему-то склоняет. Чтобы далеко не ходить: вчерашняя история об отставке председателя НБУ, а сегодня выясняется, что там было две беседы – одна более вежливая, другая более прямая в кабинете президента, которые закончились написанием заявления об отставке. Похоже, когда президент кого-то к чему-то склоняет", – убежден Новиков .

По его словам, всего этого, даже по версии следствия, нет в материалах дела Порошенко – никакой тайной беседы с Божко

Новиков убежден, что основная цель власти – помешать лидеру оппозиционной партии осуществлять свою политическую деятельность. Именно поэтому следователи намерены ходатайствовать о продлении срока расследования еще на три месяца, потому что за более чем год не смогли его завершить.

"Никто не может поверить, что за этим требованием сейчас стоит реальная задача охраны интересов следствия. За ней стоит конечно же давление на оппозиционера, давление на депутата и председателя партии, которому накануне местных выборов хотят запретить передвигаться по Украине. И уже вчера нам анонсировали намерение следствия продолжать вести расследование. в Печерский суд уже поступил документ о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Семочко до 10 октября, то есть еще на три месяца", – отметил Новиков.

"Реально сейчас ГБР просит Печерский суд разрешить потратить им около 15 млн гривен на то, чтобы продолжать заниматься расследованием дела о том, как Порошенко назначил Семочко", – подчеркнул Новиков.

Он подчеркнул, что для правоохранителей это дело важное, но они из-за него опозорились

"Ситуация скандальная и требует внимания. Речь идет не об изъятии паспортов на два дня, а о том, что это дело, знаковое для них. Они сами понимали, что это важно, и они не могли позволить себе опозориться на глазах у всех после того как они год говорили, что сейчас будет будет. С первым делом нельзя было никак опозориться – но они опозорились", – сказал Новиков.

"Просьба одна – следите за руками, смотрите, что происходит. То, что будет на слушании 8 июля, важно не только в рамках этого дела. Это будет определять взаимоотношения общения общества с ГБР и Генеральной прокуратурой на многие месяцы вперед", – подчеркнул Новиков .

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что увольнение главы НБУ Якова Смолия несет чрезвычайные риски для финансовой стабильности Украины и сотрудничества с международными партнерами.