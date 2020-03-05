Отставка Рябошапки: в "Слуге народа" рассказали, когда будут голосовать за нового генпрокурора

В партии "Слуга народа" заявили, что вопрос назначения нового генерального прокурора в случае отставки Руслана Рябошапки 5 марта рассматриваться не будет. Вероятнее всего, это произойдет на следующей неделе.

Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Интерфакс-Украина". Она отметила, что по процедуре, в случае, если будет высказано недоверие действующему генеральному прокурору, то кадрового решения сразу не будет.

"Представление вносит президент Украины, потом оно должно быть обсуждено на соответствующем комитете, перед тем как попадет в сессионный зал", – сказала Кравчук.

Она напомнила, что внеочередные заседания созываются в пленарную неделю в часы, когда нет заседаний.

"Теоретически, это может произойти на следующей пленарной неделе, если будет позитивнее решение о недоверии нынешнему генпрокурору", – добавила депутат.

Кравчук также сообщила – президент пообещал, что кандидатуры, которые будут рассматриваться на должность генпрокурора, будут обсуждены во фракции. Она также рассказала, что президент рассматривает несколько кандидатур на должность генпрокурора.

"Некорректно называть их фамилии. На фракции обсуждалась фамилия Ионушаса. И президент знает о том, что сигнальное голосование было, но все таки решать ему, и, очевидно, мы будем обсуждать разные кандидатуры", – сказала Кравчук.

Отметим, что по данным источника OBOZREVATEL, основной и единственный кандидат на пост нового генпрокурора – народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Вместе с тем, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не имеет твердой уверенности в отставке Рябошапки, поэтому о его возможном преемнике пока говорить не хочет.

"Фамилии претендентов будем называть, когда должность освободится. Вероятность такого – 50 на 50. Это же депутаты. У нас по каждому голосованию так", – сказал Корниенко журналистам PavlovskyNews.

В то же время нардеп Александр Качура полностью уверен, что отставка состоится.

"Есть депутаты, которые недовольны возможной отставкой генерального прокурора, но их мало. Большинство оценивают результаты его работы, как неудовлетворительные и будут голосовать за отставку", – уточнил Качура.

Напомним, ранее в Верховной Раде правоохранительный комитет одобрил отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

Также глава партии СН Александр Корниенко рассказал, когда в Раде рассмотрят отставку Рябошапки

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