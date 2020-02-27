Отставка Нескоромного: в СБУ отреагировали на увольнение зама Баканова

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская не подтвердила, но и не опровергла информацию об отставке первого заместителя главы спецслужбы Дмитрия Нескромного.

В комментарии "Главкому" она заявила, что сейчас находится на больничном.

Дмитрий Нескромный

"Во-первых, я сейчас нахожусь на больничном. Я не могу вам это не подтвердить, ни опровергнуть", – сказала Гитлянская.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский намерен отправить в отставку заместителя главы СБУ Ивана Баканова - Дмитрия Нескромного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространили фейк о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак якобы подал на имя президента Владимира Зеленского рапорт об отставке по собственному желанию.

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