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27 февраля • обновлено в 21:46
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Отставка Нескоромного: в СБУ отреагировали на увольнение зама Баканова

2.6т
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская не подтвердила, но и не опровергла информацию об отставке первого заместителя главы спецслужбы Дмитрия Нескромного.

В комментарии "Главкому" она заявила, что сейчас находится на больничном.

Дмитрий Нескромный

Дмитрий Нескромный

"Во-первых, я сейчас нахожусь на больничном. Я не могу вам это не подтвердить, ни опровергнуть", – сказала Гитлянская.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский намерен отправить в отставку заместителя главы СБУ Ивана Баканова - Дмитрия Нескромного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространили фейк о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак якобы подал на имя президента Владимира Зеленского рапорт об отставке по собственному желанию.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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