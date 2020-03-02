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2 марта • обновлено в 20:28
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Отставка Гончарука: в "Слуге народа" прояснили ситуацию с Кабмином

1.9т
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Парламентская фракция "Слуга народа" примет решение относительно увольнения премьер-министра Алексея Гончарука или других членов Кабмина после собрания 3 марта.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин, комментируя многочисленные слухи об отставке правительства.

"Всему будет предшествовать встреча фракции, которая состоится завтра утром. Потому я думаю, что без непосредственно фракционного обсуждения сложно что-то по сути комментировать. Решения будут приниматься после завтрашнего заседания фракции утром", - сообщил Безгин.

"Если мы хотим уволить того или иного министра, то речь о том, какую политику будет продуцировать министерство при новом назначенце. Потому, конечно, это не означает, что нам должны спустить какие-то фамилии и на основе этого принимать решение, нравится человек или нет. Должна быть презентация какого-то видения и на основе этого приниматься решение", - подчеркнул он.

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Нардеп, представляющий парламентское монобольшинство, затруднился спрогнозировать, каким будет итог правительственного кризиса.

На вопрос, придут ли депутаты на внеочередное заседание Рады, посвященное Кабмину, Безгин ответил: "Тут вопрос не мотивации, а государственной необходимости. Потому я уверен, что завтра с утра фракция соберется в полном составе и будет полный парламентский зал на внеочередном заседании в среду вечером".

"Главное, чтобы здравый смысл побеждал, и мы действительно выбирали между политиками государственных стратегий развития, а не просто между фамилиями на вывесках кабинетов", - добавил "слуга народа".

Отставка Гончарука: в "Слуге народа" прояснили ситуацию

kmu.gov.ua

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Персоны
Алексей Гончарук Виталий Безгин
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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