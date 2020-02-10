"Богдан Шредингера": сеть взорвали новости об уходе главы ОП

Сообщения СМИ о возможном увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана вызвали бурную реакцию у украинцев.

Поскольку подобная информация появилась уже не первый раз, в сети предположили, что это может быть очередной "уткой".

"Можно спокойно ложиться спать, по абсолютно надежным данным источников Офиса президента, 17-я (или 19-я?) решительная попытка уволить Андрея Богдана с помощью указа президента состоится с утра", – написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Сеть взорвали новости об уходе главы Богдана delo.ua

"Есть три процесса, на которые можно смотреть вечно. Как Богдан худеет, меняет телок и увольняется из Офиса президента", – посмеялась журналистка Светлана Крючкова.

Кроме того, начали появляться шутки и мэмы об очередном уходе Богдана. Пользователи отметили, что даже если он действительно уволиться, главе ОП будет нелегко доказать, что это правда. "Что, опять?", "Кто поверил, тому саечку", "Богдан Шредингера", – смеются в сети.

Богдан іде у відставку, щоб сконцентруватись на записі ASMR роликів. — ФОП А.Ходза (@antonohaio) February 10, 2020

Ой, блять, я вас прошу). Поки не буде підписаного указу - в сраку такі новини



Богдан зібрався у відставку https://t.co/ovOcCVv9DG — Roman Kulyk (@R_Kulyk) February 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о возможной отставке Богдана. Подтвердить данные он не смог, однако заявил, что "возможно все".

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