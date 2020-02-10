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11 февраля • обновлено в 01:43
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"Богдан Шредингера": сеть взорвали новости об уходе главы ОП

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Сообщения СМИ о возможном увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана вызвали бурную реакцию у украинцев.

Поскольку подобная информация появилась уже не первый раз, в сети предположили, что это может быть очередной "уткой".

"Можно спокойно ложиться спать, по абсолютно надежным данным источников Офиса президента, 17-я (или 19-я?) решительная попытка уволить Андрея Богдана с помощью указа президента состоится с утра", – написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Сеть взорвали новости об уходе главы Богдана

Сеть взорвали новости об уходе главы Богдана

delo.ua

"Есть три процесса, на которые можно смотреть вечно. Как Богдан худеет, меняет телок и увольняется из Офиса президента", – посмеялась журналистка Светлана Крючкова.

Кроме того, начали появляться шутки и мэмы об очередном уходе Богдана. Пользователи отметили, что даже если он действительно уволиться, главе ОП будет нелегко доказать, что это правда. "Что, опять?", "Кто поверил, тому саечку", "Богдан Шредингера", – смеются в сети.

"Богдан Шредингера": сеть взорвали новости об уходе главы ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о возможной отставке Богдана. Подтвердить данные он не смог, однако заявил, что "возможно все".

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Офис президента
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