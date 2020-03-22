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22 марта • обновлено в 16:12
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Отставить "зраду". Резников озвучил подробности переговоров по Донбассу

1.3т
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Никакой "зрады" в переговорах в Минске нет. Нашумевшая инициатива по созданию консультативного совета в рамках политической подгруппы призвана не легализировать ОРДЛО, а демонополизировать присутствие в Минске представителей неподконтрольных территорий. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью программе "Бацман".

Алексей Резников

Алексей Резников

По словам Резникова, в консультативный совет в рамках политической подгруппы в Минске должны войти авторитетные представители гражданского общества, которые покинули Донбасс после начала конфликта.

"Я абсолютно убежден и уверен, что мы все очень правильно сделали и делаем. Ничего плохого там не произошло. Я несу ответственность за свои слова – я полгода в процессе", – сказал Резников.

Он напомнил, что в трехстороннюю контактную группу, которая проводит заседания в Минске, входят представители Украины, России и ОБСЕ. Но в ее работе всегда принимали участие представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Существует одна вещь, о которой украинское общество или мало знает, или было не в курсе, или не придавало этому значения. Там еще существуют так называемые приглашенные. Приглашенными являются представители не подконтрольных Украине на сегодняшний день территорий... Все заседания трехсторонней контактной группы происходят в присутствии так называемых приглашенных. ОБСЕ их приглашает", - подчеркнул Резников.

Необходимость привлечения представителей ОРДЛО к работе контактной группы в Минске министр объяснил необходимостью проведения переговоров по обмену пленными.

"Это становится понятным и логичным, когда мы задаем себе вопрос: а кто с той стороны участник переговоров по обмену наших военнопленных, политических заключенных и так далее? Я вам отвечу: так называемые омбудсмены двух непризнанных республик. И с ними вели переговоры официальные представители [Украины], причем в статусе народных депутатов и даже вице-спикеров, ради гуманитарной цели – забрать наших парней и девчонок домой. И это правильно, это нормально. Просто мы публично об этом не говорили", – заявил Резников.

Приходилось задействовать представителей ОРДЛО, по словам министра, и в работе политической подгруппы.

"Как идут переговоры в политической подгруппе? Модерация – ОБСЕ, сидит представитель Украины, с другой стороны – РФ, а рядом сидят приглашенные. Всегда. Это формат "три против одного". И это правда. Это нужно знать всем. Единственное – представитель Украины общается [с представителями оккупированных территорий] через модератора, документы или их версии тоже передаются через модераторов. Поэтому не надо делать удивленные глаза, что этого раньше не было. Не говорили, не акцентировали внимание, скрывали? Может быть. Допускаю", – сказал Резников.

По словам министра, ранее договоренности в рамках подгрупп не фиксировались в протоколах, но на последней встрече, результаты которой критиковали оппоненты власти, "впервые произошла фиксация договоренностей".

"Это же нормально. Любое собрание со времен комсомола [заканчивалось протоколом]. Провели собрание, описали, что произошло, подпись. Зафиксировали – и уже все знают, что будут делать в следующий раз. Впервые, повторюсь, произошла встряска в Минске, произошла фиксация договоренностей. И был подписан не документ, не обязательство что-то исполнять, а протокол, фиксирующий, о чем стороны в четырех подгруппах поговорили и на чем ТКГ в итоге сошлась", – подчеркнул Резников.

Одной из таких договоренностей стало создание консультативного совета, отметил он. По словам министра, пока это "проект возможного решения ТКГ", его еще должны утвердить другие участники нормандского формата – Германия и Франция. Консультативный совет должен работать в рамках политической подгруппы и давать ей рекомендации по поводу правовых аспектов урегулирования конфликта на Донбассе, объяснил министр. Он сравнил деятельность консультативного совета с общественными советами, которые работают при многих ведомствах.

"Все государственные украинские органы имеют так называемые общественные советы. То есть украинское общество давно привыкло к тому, что активисты, представители общественных организаций, волонтеры создают так называемый общественный контроль и высказывают свои идеи, обсуждая те или иные темы, которые на повестке того или иного ведомства, министерства, администрации. Идея этого консультативного совета – считайте, это идея общественного совета, в котором будут представители гражданского общества, которые пользуются доверием (это очень важно) этого общества. Суть была в этом. Даже россияне на переговорах в Минске точно так же использовали этот термин – "представители гражданского общества". Не боевики, не госслужающие на публичной службе, не чьи-то там офицеры, которые пошли служить, – нет, речь идет о представителях гражданского общества", – сказал министр.

Резников также отметил, что в пункте 11 Комплекса мер сказано, что правовые аспекты урегулирования конфликта на Донбассе (речь идет о внесении изменений в Конституцию Украину по поводу децентрализации и законе об особом статусе региона) нужно согласовать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вот только, по словам министра, украинская сторона намерена добиваться привлечения к работе не только тех, кто сейчас живет на оккупированных территориях, но и тех, кто выехал из ОРДЛО за последние 6 лет.

"Шесть лет почему-то считалось, что представителями ОРДЛО могут быть только приглашенные с не подконтрольной сегодня Украине территории. Возникает простой вопрос: почему только они? Почему люди, которые потеряли возможность жить в мирной Украине на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и вынуждены были переехать сюда, – это ВПЛ (по данным Министерства социальной политики, их в Украине более 1,4 млн. – Ред.), бизнесмены, актеры, священники, парикмахеры, кто угодно, – не являются представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Кто сказал, что украинцы, живущие на подконтрольной территории Украины, но являющиеся выходцами оттуда, не вправе принимать участие в минском процессе? Очень даже вправе", - отметил Резников.

Он заверил, что именно необходимость привлекать внутренне перемещенных лиц и стала причиной появления инициативы создания консультативного совета.

"Они должны сидеть за этим столом и обсуждать свою будущую жизнь на своих землях... Вот в чем идея создания этого консультативного совета – совещательного органа, который в рамках политической подгруппы, выполняя Комплекс мер, выполняя решение парижского саммита, даст свое мнение политической подгруппе, она, в свою очередь, – ТКГ, ТКГ – наверх. Все! Никакой крамолы, никакой "зрады", – сказал Резников.

В консультативный совет, как рассказал министр, должны войти представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России. ОБСЕ будет заниматься модерацией.

"В консультативном совете будут представители ОРДЛО, живущие на нашей территории, представители этих территорий, живущие на неподконтрольной территории Украины. Но это глупость великая – думать, что там будут боевики. [Если так произойдет], тогда украинская делегация поднимется и скажет: "Мы с вами разговоры разговаривать не будем, вы не представители гражданского общества". Странно будет, если они какого-то такого туда привезут, потому что эта штука работать не будет. И у них задача – что будет гражданское общество, которое проживает в ОРДЛО, у них такая же задача", – подчеркнул министр.

Он считает, что таким образом украинская сторона добьется демонополизации присутствия в Минске представителей Донбасса с неподконтрольной территории.

"Демонополизация, потому что там должны появиться украинцы, проживавшие на этой территории до 2014 года и имеющие право, чтобы их голос был услышан", – сказал Резников.

Министр отказался назвать фамилии людей, которые могут войти в консультативный совет от украинской стороны, но отметил, что "это должны быть известные, узнаваемые люди, которые пользуются доверием и авторитетом в обществе".

"Потому что начнется дискуссия: так, а у него доверие в обществе 90% или 80%? Я сторонник того, что обсуждение сначала будет в команде, людям предложат быть готовыми представить эту часть украинской делегации... Но мне кажется, исходя из того, какой вопрос будет на повестке дня этого обсуждения (а это вопросы правового характера: каким быть закону об амнистии, какая модальность выборов), там точно должны быть юристы, адвокаты, которые разбираются в праве. Если речь об амнистии – значит, в уголовном праве, если речь о выборах – в избирательном", – сказал Резников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ТКГ в Минске решила создать орган с ОРДЛО. Представители гражданского общества в Украине резко раскритиковали подобную инициативу, назвав ее попыткой легализовать главарей "ЛДНР".

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Темы
Война на Донбассе Минские договоренности Мирные переговоры в Минске Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Теги
война ОРДЛО Новости ДНР Новости ЛНР
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Зря тужитесь, к а к л ы, Донбасс никогда не вернется во временно оккупированную н а ц и к а м и Украину.
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