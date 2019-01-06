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/Выборы президента Украины 2019

Отшутился: Ляшко ответил на президентский вызов Зеленского

6.3тЧитать материал на украинском

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире шоу Анны Буткевич "Без грима" рассказал о своем отношении к пародиям, которые на него делает, в частности, студия "95 квартал" во главе с Владимиром Зеленским.

"Зеленский – слабак. Какая там пародия. Порнография, а не пародия. В президенты собрался... Какие президенты?" – возмутился он. При этом Ляшко подчеркнул, что с 45-миллионной нацией нельзя шутить. "Если тебе хочеться шутить, стань перед зеркалом и шути", – сказал политик.

Кроме того, главный радикал страны напомнил о своей инициативе проверять кандидатов в президенты у нарколога и психиатра. "Потому что они то кололись, то курили, то пили, а теперь идут в президенты, потому что им пошутить хочется", – сказал глава РПЛ.

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Олег Ляшко

Олег Ляшко

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Сам он во время шоу также не сдерживался и откровенно шутил. К примеру, на вопрос, почему портфели народных депутатов носят их помощники, Ляшко ответил: "Я думаю, может, потому что руки у них из ж*пы выросли".

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Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Олег ЛяшкоВладимир Зеленский
Тег
Радикальная партия
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