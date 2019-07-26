Оцепление, водолазы, перекрытые парковки: в Одессе подняли шум из-за прилета Зеленского

В пятницу, 26 июля, Одессу посетит президент Украины Владимир Зеленский, в связи с чем в городе организовали беспрецедентные меры безопасности.

Как пишет "Думская", глава государства прибудет в Одессу в 10:40 на самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ. Днем ранее, 25 июля, в местном аэропорту приземлился литерный рейс президентского авиаотряда. Пассажирами Ан-148 была охрана и обслуга главы государства.

Примечательно, что в Одессу уже приехала и первая леди страны Елена Зеленская. По свидетельству очевидцев, 25 июля она отдыхала на пляже "Табу". В этой связи для всех посетителей левое крыло пляжа было закрыто, а его охрана состояла из нескольких кордонов полиции и спецслужб. Ради безопасности супруги президента дно на пляже даже проверяли водолазы.

Новости Борт Зеленского устроил коллапс в аэропорту Львова

Владимир Зеленский

Это подтвердили и местные жители Одессы. Так, информацию об усиленных мерах безопасности в городе, которые создали трудности людям, написал в Facebook Богдан Джунта.

"Подтверждаю, водолаза видел, перекрытую парковку в Глечике тоже, оцепление тоже, возмущение прокатчика скутеров и такое прочее тоже выслушал", – пишет мужчина.

Известно, что 26 июля на Морвокзале в Одессе пройдет шоу "Лига смеха". Журналисты предположили, что Зеленский прилетел именно на него.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущего визита Зеленского в Одессу его заметили на городском пляже. Он искупался в Черном море с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал