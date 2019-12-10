"Не конец света!" Международник подвел итоги встречи Путина и Зеленского

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк оценил главные итоги "нормандской встречи" в Париже и назвал ее успешной как для Украины, так и для президента Владимира Зеленского.

"Думаю, что встреча прошла успешно – и для президента Зеленского, и для нас всех. Сдачи интересов нет. Это нужно запомнить и не разгонять "зраду", – заявил Семенюк в эфире ObozTV.

"У нас произошла некая "фетишизация" саммита в Париже – чуть ли не "конец света", "решается судьба Украины"… Абсолютно нет. Это был рабочий саммит", – подчеркнул международник.

По его мнению, саммит был необходим, в первую очередь, для первой личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Зеленский как президент нуждался в этом выходе, он должен был почувствовать, что такое реальные переговоры с Путиным. И это уже было видно после финального коммюнике и пресс-конференции, где президент Украины пытался быть максимально дипломатическим. А Путин был максимально строгим в своих тезисах и предложениях и, казалось, задавал тон всей пресс-конференции", – отметил Семенюк.

Также он обратил внимание, что Зеленский не сдал интересов Украины, однако по ряду пунктов стороны так и не достигли согласия.

"В частности, не пришли к соглашению по временно утраченному контролю над границей. Но министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что есть план, каким образом его будут возвращать. Шаг за шагом. На это может уйти около полугода", – напомнил эксперт.

Путин и Зеленский в Париже kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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