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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Отсечь недостойных: в "Слуге народа" резко изменили правила по кандидатам

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Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", которая с колоссальным отрывом лидирует в соцопросах, проводит третий этап процедуры постпраймериз.

Как сообщила пресс-служба главы государства, все желающие украинцы могут проголосовать против попадания кандидатов в список. Для этого необходимо предоставить факты, которые свидетельствуют о их недобросовестности.

"На первом мы изучали кандидатов, проверяли информацию о них в открытых реестрах и социальных сетях. На втором этапе мы ввели голосования на официальном сайте партии: напротив информации о кандидата появилась возможность поставить "лайк" или "дизлайк". На третьем этапе мы предлагаем загрузить информацию о кандидате, который, по вашему мнению, не достоин быть в списке. Функция "дизлайк" будет недоступной без подкрепления реальными фактами о недобросовестности кандидата. Если вы считаете, что кто-то из избирательного списка не достоин быть в нем по объективным причинам, напишите нам об этом", - рассказал глава партии Дмитрий Разумков.

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Он призвал ответственно относиться к голосованию и предоставлять лишь проверенные факты о кандидатах. Разумков добавил, что во избежание возможных попыток дискредитации все факты, полученные через сайт, будут тщательно проверены.

Окончательно список "Слуги народа" будет сформирован 6 июля, после того, как на третьем этапе съезда партии утвердят результаты постпраймериз, убрав из перечня кандидатов, которые не прошли проверку.

Партия "Слуга народа"

Партия "Слуга народа"

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о запуске функции лайков и дизлайков для "слуг народа". Были названы самые достойные, по мнению украинцев, кандидаты в Раду, а также те, кого в списках партии видеть крайне не хотят.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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