Отсечь недостойных: в "Слуге народа" резко изменили правила по кандидатам

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", которая с колоссальным отрывом лидирует в соцопросах, проводит третий этап процедуры постпраймериз.

Как сообщила пресс-служба главы государства, все желающие украинцы могут проголосовать против попадания кандидатов в список. Для этого необходимо предоставить факты, которые свидетельствуют о их недобросовестности.

"На первом мы изучали кандидатов, проверяли информацию о них в открытых реестрах и социальных сетях. На втором этапе мы ввели голосования на официальном сайте партии: напротив информации о кандидата появилась возможность поставить "лайк" или "дизлайк". На третьем этапе мы предлагаем загрузить информацию о кандидате, который, по вашему мнению, не достоин быть в списке. Функция "дизлайк" будет недоступной без подкрепления реальными фактами о недобросовестности кандидата. Если вы считаете, что кто-то из избирательного списка не достоин быть в нем по объективным причинам, напишите нам об этом", - рассказал глава партии Дмитрий Разумков.

Он призвал ответственно относиться к голосованию и предоставлять лишь проверенные факты о кандидатах. Разумков добавил, что во избежание возможных попыток дискредитации все факты, полученные через сайт, будут тщательно проверены.

Окончательно список "Слуги народа" будет сформирован 6 июля, после того, как на третьем этапе съезда партии утвердят результаты постпраймериз, убрав из перечня кандидатов, которые не прошли проверку.

Партия "Слуга народа" скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о запуске функции лайков и дизлайков для "слуг народа". Были названы самые достойные, по мнению украинцев, кандидаты в Раду, а также те, кого в списках партии видеть крайне не хотят.

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