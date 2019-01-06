''Отрублены щупальца Москвы'': Чубаров указал на важный нюанс Томоса

Вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины намного шире религии.
Такое мнение высказал народный депутат Украины (БПП), лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook. "Наконец отрублены ядовитые щупальца Москвы, которые не давали свободно развиваться украинской нации на протяжении веков", – подчеркнул он.
По его словам, украинская нация получила один из самых мощных факторов, который будет обеспечивать и охранять настоящую независимость Украины.
Получение Томоса
Корреспондент
"Следующими такими факторами должны стать членство Украины в НАТО и ЕС, преобразование Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую национально-территориальную автономию в составе Украины", – заверил Чубаров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".
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