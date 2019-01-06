''Отрублены щупальца Москвы'': Чубаров указал на важный нюанс Томоса

Вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины намного шире религии.

Такое мнение высказал народный депутат Украины (БПП), лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook. "Наконец отрублены ядовитые щупальца Москвы, которые не давали свободно развиваться украинской нации на протяжении веков", – подчеркнул он.

По его словам, украинская нация получила один из самых мощных факторов, который будет обеспечивать и охранять настоящую независимость Украины.

Получение Томоса Корреспондент

"Следующими такими факторами должны стать членство Украины в НАТО и ЕС, преобразование Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую национально-территориальную автономию в составе Украины", – заверил Чубаров.

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