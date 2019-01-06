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''Отрублены щупальца Москвы'': Чубаров указал на важный нюанс Томоса

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Вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины намного шире религии.

Такое мнение высказал народный депутат Украины (БПП), лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook. "Наконец отрублены ядовитые щупальца Москвы, которые не давали свободно развиваться украинской нации на протяжении веков", – подчеркнул он.

По его словам, украинская нация получила один из самых мощных факторов, который будет обеспечивать и охранять настоящую независимость Украины.

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Получение Томоса

Получение Томоса

Корреспондент

"Следующими такими факторами должны стать членство Украины в НАТО и ЕС, преобразование Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую национально-территориальную автономию в составе Украины", – заверил Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Движемся в НАТО и ЕС, а кацапопидары движутся в жопу!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Украинцы! Чубаров у вас Крым забирает!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ильчук Андрей, эка ты животное))))тьфу на тебя
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ivanov Valeriy, пасть свою после ишака подмой, подхуйловое животное
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Эка...даже дурачок без войска поддержал))))))))))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, )))+
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Andreevski Andrey, ты мой член у себя по рту лучше руками поддерживай да активней мотай головой.
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