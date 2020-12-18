Отрицавший COVID-19 "слуга" Камельчук заговорил о вреде проституции. Видео

Депутат от президентской парти "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, будто занятия проституцией отбирает энергию у женщин.

Таким мнением, соединив интимные отношения за деньги с Ведами, он поделился в интервью "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"И уж точно не добавляет ее (энергии. – Ред.) мужчинам", – отметил нардеп.

На уточнение журналиста, откуда такие выводы, "слуга" заверил, что это доказывают многие психологи. Также добавил, что при случае может подробнее рассказать о подобных примерах и посоветовал обратиться за разъяснениями к "ведическим наукам".

По его убеждению, не правда, что веды – это скорее философия, чем наука.

"Там есть медицинские, военные трактаты, которые написаны давно, и многие вещи используются до сих пор. Математические, геометрические архитектурные – там расписаны все науки, которые сейчас используются. Единственное – технологии немного другие", – попытался Камельчук подкрепить "доказательствами" свои объяснения о проституции.

Справка: Веды – священные тексты Индии, составленные тысячи лет назад в Древней Индии в течение периода, который называют ведическим. Веды составлены санскритом. По верованиям индусов, создание Вед приписывается Брахме. В современном индуизме некоторые из песнопений Вед до сих пор имеют ритуальное значение.

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