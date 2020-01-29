"Отрекся от деда!" В Кремле набросились на Зеленского из-за Второй мировой

В Кремле заявили, что вряд ли пригласят президента Украины Владимира Зеленского в Россию на торжества, посвященные 75-летию победы во Второй мировой войне после его слов о ее виновниках.

В частности, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков оказался не готов ответить на такой вопрос, добавив, что это нужно уточнить. Об этом сообщают "РИА-Новости".

Отмечается, что в Кремле категорически не согласны с мнением украинского лидера, который сказал о "сговоре Сталина и Гитлера перед Второй мировой войной". Песков же подчеркнул, что высказывания Зеленского не вызывают ничего, кроме сожаления и непонимания.

В Кремле разозлились на заявление Зеленского

"Песков после высказываний Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны затруднился сказать, будет ли тот приглашен на парад победы в Москву", – со своей стороны написала об этом в своем Telegram топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева.

Бурно отреагировал на это, осудив Зеленского, и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет DailyStorm.

Он заявил, что президенты Польши, Украины и прибалтийских стран "пытаются переписать историю" и назвал кощунственным их "отречение от памяти своих предков, сражавшихся с Третьим Рейхом".

"Сегодня мы видим, когда президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю. Это не только кощунственно, но и несправедливо, в первую очередь, по отношению к памяти их дедов и прадедов", – сказал Володин.

По его словам, политики "практически отрекаются от них". Он также подчеркнул, что подобное "переписывание истории" недопустимо.

"Мы все вместе должны понимать, что те, кто хотят отнять у нас историю и переписать ее, они пытаются забрать у нас близких, которые погибли, дав возможность нам сегодня жить", – высказался россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский, находясь в Польше, заявил, что заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующих трагических событий.

В Кремле вскипели из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР виновата в развязывании Второй мировой войны.

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