Отравления не было? Матиос сделал громкое заявление о скандале с Ющенко

Военный прокурор Анатолий Матиос отрицает версию об отравлении третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году.

Такое заявление он сделал в эфире Politeka, ссылаясь на слова своего заместителя, генерала Игоря Козлова, который был следователем по делу о возможном отравлении на тот момент кандидата в президенты.

"Я его спросил: "Игорь, скажи, вот ты расследовал, ты настолько погружен в эту всю ситуацию, что ты должен иметь свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать. Скажи было или не было? "Я не знаю, но ретранслирую с его разрешения или его критики дальнейший его ответ. Он сказал: "Нет", — заявил Матиос.

Виктор Ющенко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктору Ющенко объявили подозрение в деле о незаконном завладении резиденцией в Межигорье, которая позже стала имением его преемника Виктора Януковича.

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