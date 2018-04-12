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Отравление Скрипаля: Порошенко сделал громкое предложение Великобритании

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Президент Украины Петр Порошенко предложил Великобритании помощь в расследовании химической атаки в Солсбери, в результате которой были отравлены шпион-перебежчик Сергея Скрипаль и его дочь Юлия.

Соответствующий разговор с премьер-министром страны Терезой Мэй состоялся 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

"Глава Украинского государства выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости", – говорится в пресс-службе.

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В свою очередь, Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности и осудила агрессию России на Донбассе и в оккупированном Крыму. Кроме того, Порошенко поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма.

"Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ. Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ. В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, который состоится в июне. Президент пригласил Премьер-министра Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилось заявление дочери Скрипаля Юлии, которая отказалась от помощи российских дипломатов.

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Тема
Отравление Скрипаля
Персоны
Петр ПорошенкоТереза Мэй
Место
Украина
Объект
расследование
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