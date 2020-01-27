"Отпразднуем падение Путина!" Сенцов выступил с мощным заявлением в США

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что вопрос освобождения всех политзаключенных с "лап дракона", которое в очередной раз анонсировал президент Владимир Зеленский, сегодня является очень важным для украинцев.

Однако глава нашего государства не до конца осознает, насколько Путин "играет с ним" в этом вопросе. Такое заявление из уст бывшего политзаключенного прозвучало на встрече с представителями украинской общины в Нью-Йорке, сообщает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, людям во всем мире нужно продолжать быть активными для дальнейшей помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Сенцов и Путин

"Мы обязаны продолжать эту работу потому, что это наши люди, которые находятся в тюрьмах России, в подвалах сепаратистов на Донбассе. И их еще очень много", – сказал он.

В этом его поддержала модератор встречи Мария Генкин, отметив, что, несмотря на результативность переговоров Зеленского с Путиным в этом русле, это игра на поражение. В то же время, добавила она, украинской стороне нужно осознать, что всех пленных обменять будет невозможно.

"Зеленский это поймет. Он черпает из ведра, у которого нет дна ... И нам придется за это что-то отдавать. Путин это прекрасно знает. Он видит между нами разницу и играет на этом. Он пытается завести в русло своих намерений. Путин не сдастся, пока нас не победит. Однако мы не сдадимся также " – подчеркнул Сенцов.

Олег Сенцов встретился с общиной в Нью-Йорке ukrainian.voanews.com

На прощание он поблагодарил волонтеров и представителей организаций, которые присоединились к борьбе в течение пяти лет за его освобождение из незаконного пребывания в российской колонии. А также пообещал, что в следующий раз приедет в Нью-Йорк съесть борщ в ресторане украинской кухни – "чтобы отпраздновать падение Путина".

Олег Сенцов встретился в Нью-Йорке с украинской общиной pic.twitter.com/8ju0uaeBDO - голоc АМЕРИКИ (@chastime) January 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL :

Недавно экс-политзаключенный Олег Сенцов выступил с речью на экономическом форуме в Давосе, где говорил о Путине и войне на Донбассе.

Впоследствии украинец заявил, что не планирует начинать политическую карьеру. По его словам, для такого решения "нужно иметь очень сильную мотивацию".

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