Главная Новости
27 января • обновлено в 16:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Отпразднуем падение Путина!" Сенцов выступил с мощным заявлением в США

2.8т
Читать материал на украинском

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что вопрос освобождения всех политзаключенных с "лап дракона", которое в очередной раз анонсировал президент Владимир Зеленский, сегодня является очень важным для украинцев.

Однако глава нашего государства не до конца осознает, насколько Путин "играет с ним" в этом вопросе. Такое заявление из уст бывшего политзаключенного прозвучало на встрече с представителями украинской общины в Нью-Йорке, сообщает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, людям во всем мире нужно продолжать быть активными для дальнейшей помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Сенцов и Путин

Сенцов и Путин

"Мы обязаны продолжать эту работу потому, что это наши люди, которые находятся в тюрьмах России, в подвалах сепаратистов на Донбассе. И их еще очень много", – сказал он.

В этом его поддержала модератор встречи Мария Генкин, отметив, что, несмотря на результативность переговоров Зеленского с Путиным в этом русле, это игра на поражение. В то же время, добавила она, украинской стороне нужно осознать, что всех пленных обменять будет невозможно.

"Зеленский это поймет. Он черпает из ведра, у которого нет дна ... И нам придется за это что-то отдавать. Путин это прекрасно знает. Он видит между нами разницу и играет на этом. Он пытается завести в русло своих намерений. Путин не сдастся, пока нас не победит. Однако мы не сдадимся также " – подчеркнул Сенцов.

Олег Сенцов встретился с общиной в Нью-Йорке

Олег Сенцов встретился с общиной в Нью-Йорке

ukrainian.voanews.com

На прощание он поблагодарил волонтеров и представителей организаций, которые присоединились к борьбе в течение пяти лет за его освобождение из незаконного пребывания в российской колонии. А также пообещал, что в следующий раз приедет в Нью-Йорк съесть борщ в ресторане украинской кухни – "чтобы отпраздновать падение Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL :

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин
Место
США Нью-Йорк
Тег
политзаключенный
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
16
Смешно
9
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Поехало украинское "Шапито" на мировые гастроли, зарабатывать гроши на пропитание, а то того и гляди политическая конъюнктура изменится... Удачи, клоуны, щедрых вам чаевых...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Долгопят последний раз в Нью-Йорке)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
А где сама украинская община?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги