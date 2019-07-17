"Относитесь, как к скотам!" Зеленский устроил скандал с чиновником в Николаеве

У президента Украины Владимира Зеленского произошла перепалка с и. о. главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем во время визита главы государства в Николаев 17 июня.

Разговор велся об обязанностях чиновника. Один из присутствующих на встрече бизнесменов рассказал, что еще в мае обращался к Боню с вопросом о землеотводе, а на конец июля еще не получил ответ, записаться же на прием невозможно.

"Я исполняю обязанности с 11 июня, до этого — это не моя компетенция", — сказал чиновник. На что президент вспылил: "Все вы знали. Вы делаете выражение лица, будто впервые это видите. Почему вы к людям, как к скотам относитесь?"

Вячеслав Бонь Скриншот видео

Владимир Зеленский Скриншот видео

После словесной перепалки и. о. главы ОГА заявил, что напишет заявление об отставке. Он также отметил, что не планировал работать в команде Зеленского.

"А зачем вы работаете? Напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали", - сказал президент.

На что Бонь ответил: "Если нужно написать заявление по собственному желанию - я его сегодня (17 июля. – Ред.) готов написать".

"Да, пишите! Договорились", - отреагировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве у Зеленского также состоялась перепалка с директором аэропорта Федором Барной. "Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?" — спросил Барна у Зеленского.

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