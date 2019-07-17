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"Относитесь, как к скотам!" Зеленский устроил скандал с чиновником в Николаеве

71.8т Читать материал на украинском

У президента Украины Владимира Зеленского произошла перепалка с и. о. главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем во время визита главы государства в Николаев 17 июня.

Разговор велся об обязанностях чиновника. Один из присутствующих на встрече бизнесменов рассказал, что еще в мае обращался к Боню с вопросом о землеотводе, а на конец июля еще не получил ответ, записаться же на прием невозможно.

"Я исполняю обязанности с 11 июня, до этого — это не моя компетенция", — сказал чиновник. На что президент вспылил: "Все вы знали. Вы делаете выражение лица, будто впервые это видите. Почему вы к людям, как к скотам относитесь?"

Вячеслав Бонь

Вячеслав Бонь

Скриншот видео

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

После словесной перепалки и. о. главы ОГА заявил, что напишет заявление об отставке. Он также отметил, что не планировал работать в команде Зеленского.

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"А зачем вы работаете? Напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали", - сказал президент.

На что Бонь ответил: "Если нужно написать заявление по собственному желанию - я его сегодня (17 июля. – Ред.) готов написать".

"Да, пишите! Договорились", - отреагировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве у Зеленского также состоялась перепалка с директором аэропорта Федором Барной. "Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?" — спросил Барна у Зеленского.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Николаев
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Я могу написать))) написать и могу разные вещи. Крутятся как червяки.
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Луговской Николай
Луговской Николай
"...перепалка с директором аэропорта Федором Барной."-сколько этих барн? В Раде Барна,В Закарпатье-Барна,и еще и в Николаеве один шустрый Барна... Как кроликов развелось.
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