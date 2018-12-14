''Отморозки-нацмены'': Лукашенко сделал скандальное заявление об Украинемен

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с главой России Владимиром Путиным заявил, что присутствие солдат НАТО в Украине — не такое большое зло , как "отморозки-нацмены".

"Чем дальше — тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести", — сказал Лукашенко российским журналистам, передает БЕЛТА.

В то же время глава Беларуси пресек разговоры о присоединении страны к России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России… Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество?" — сказал Лукашенко.

Кроме того президент Беларуси опроверг информацию о том, что извинялся перед президентом России Владимиром Путиным после спора.

"Да Господь с вами! Я бы ниже моего достоинства посчитал за это извиняться. Российские СМИ необъективно осветили те события в Санкт-Петербурге", — добавил он.

Лукашенко и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил об атаке в отношении отечественного продовольствия на рынке Российской Федерации и поставил ультиматум главе Кремля Владимиру Путину.

Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян – $70 (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко якобы пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам.