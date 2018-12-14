МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Отморозки-нацмены'': Лукашенко сделал скандальное заявление об Украинемен

4.5тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с главой России Владимиром Путиным заявил, что присутствие солдат НАТО в Украине — не такое большое зло , как "отморозки-нацмены".

"Чем дальше — тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести", — сказал Лукашенко российским журналистам, передает БЕЛТА.

В то же время глава Беларуси пресек разговоры о присоединении страны к России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России… Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество?" — сказал Лукашенко.

Новости
Пытаются ''наклонить'': Лукашенко жестко поставил на место Россию

Кроме того президент Беларуси опроверг информацию о том, что извинялся перед президентом России Владимиром Путиным после спора.

"Да Господь с вами! Я бы ниже моего достоинства посчитал за это извиняться. Российские СМИ необъективно осветили те события в Санкт-Петербурге", — добавил он.

''Отморозки-нацмены'': Лукашенко сделал скандальное заявление об Украинемен
''Отморозки-нацмены'': Лукашенко сделал скандальное заявление об Украинемен

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил об атаке в отношении отечественного продовольствия на рынке Российской Федерации и поставил ультиматум главе Кремля Владимиру Путину.

Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян – $70 (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко якобы пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам.

Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
32
25
Смешно
2
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Все давно знают, что нацистском сборище "украина" - это фашисты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что вы на эту говорящую хитрозачесаную жопу внимания столько обращаете, это же никто, флюгер хуйла, который практически с советских времён паразитирует на бедных зашуганых бульбашах. Разве он своему народу идею его объединяющую в самостоятельную силу предложил? Разве он создал условия чтобы народ этого желал и развивался? Нет, шакал шакалом подбирал, что упало с барского стола. Говорит не он, а его место, разве ж скажет то, что при путе что-то приличное
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
картошка продал белорусь! белорусь окупирована Россией! осталось только сместить картошку и все!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги