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31 января • обновлено в 18:08
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Нардепы потребовали от КСУ вернуть им неприкосновенность

1.6т
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Конституционный суд Украины получил представление 50 народных депутатов, которые попросили вернуть депутатскую неприкосновенность.

Текст документа появился на сайте суда в пятницу, 31 января. Большинство подписей под обращением принадлежат представителям фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Нардепы просят признать закон об отмене неприкосновенности неконституционным. Авторы заявили, что он якобы был принят с существенными нарушениями конституционный процедуры.

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Нардепы потребовали от КСУ вернуть им неприкосновенность

Нардепы потребовали от КСУ вернуть им неприкосновенность

zaxid.net

В частности, нардепы обратили внимание, что первая сессия не была очередной (ст. 83 Конституции – очередные сессии начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября) и поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию. Поэтому якобы нарушены требования ст. 155 Конституции.

Также в представлении указано, что Рада при принятии закона проигнорировала предостережения Конституционного Суда, изложенные в выводе от 19 июня 2018 года.

Еще один довод в пользу неконституционности закона, по мнению подписантов, заключается в том, что его подал предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко. Согласно ст. 105 регламента Верховной Рады, поданный президентом законопроект считается отозванным, если его полномочия были прекращены до принятия в первом чтении.

Примечательно, что законопроект был отозван 29 августа, в день перед предварительным голосованием, но потом его снова внесли в повестку дня и рассмотрели. В обращении же заверили, что это был уже другой законопроект.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Депутатская неприкосновенность
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Конституционный суд Украины
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