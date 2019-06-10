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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Отменить законы о языке и декоммунизации: Добкин разразился грозным заявлением

1.6тЧитать материал на украинском

Одиозный политик, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин заявил, что намерен отменить законы об украинском языке, люстрации и декоммунизации.

Своей позицией поделился он на форуме объединенной партии "Доверяй делам", который прошел в понедельник, 10 июня, в Киеве, передает "Громадське".

"Нам не стыдно, что первым нашим законом, внесенным в парламент, будет отмена декоммунизации", – заявил он о своих планах в случае избрания в народные депутаты следующего созыва.

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Михаил Добкин

Михаил Добкин

politeka.net

Политик также пояснил причины своего решения. По его словам, закон о языке "дискриминирует половину населения Украины", а закон о люстрации якобы незаслуженно лишил работы многих людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Михаил Добкин
Место
Украина
Тег
Партия "Доверяй делам"
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Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
И примите уже Закон об отмене укрАйины, нафуй, а то она уже всех заеб...
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Конкретний дебіл, 'відмінун' ху..в.
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