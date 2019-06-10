Отменить законы о языке и декоммунизации: Добкин разразился грозным заявлением

Одиозный политик, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин заявил, что намерен отменить законы об украинском языке, люстрации и декоммунизации.

Своей позицией поделился он на форуме объединенной партии "Доверяй делам", который прошел в понедельник, 10 июня, в Киеве, передает "Громадське".

"Нам не стыдно, что первым нашим законом, внесенным в парламент, будет отмена декоммунизации", – заявил он о своих планах в случае избрания в народные депутаты следующего созыва.

Михаил Добкин politeka.net

Политик также пояснил причины своего решения. По его словам, закон о языке "дискриминирует половину населения Украины", а закон о люстрации якобы незаслуженно лишил работы многих людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 июня политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", " Відродження" и "Доверяй делам" объединились перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

На съезде партии назвали первую пятерку кандидатов в парламент: народный депутат Евгений Мураев, нардеп Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, глава Одессы Геннадий Труханов и нардеп Вадим Новинский.

Также стало известно, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком".

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