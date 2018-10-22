Отменить санкции и вернуть в G8: премьер Италии подыграл Путину 

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкционная политика ЕС в отношении Российской Федерации должна измениться.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции для иностранных журналистов, признав связь между санкциями и невыполнением РФ Минских соглашений, сообщает AskaNews.

"Санкциями мы не решаем проблем. Кроме того, мы не должны убивать российское гражданское общество, а российский малый и средний бизнес не должен нести бремя наказания", - отметил премьер.

При этом Конте подчеркнул, что Италия не отрицает наличия оснований для ограничений, действующих в отношении РФ. "Наша позиция очень четкая: санкции – это не цель, а средство", - подчеркнул он.

Джузеппе Конте

Отдельно Конте подчеркнул, что он по-прежнему поддерживает возвращение России в G7, так называемую "Большую семерку", и превращение ее в "восьмерку". По его мнению, Россия "заработала" себе место в G8.

"Россия - это важный игрок, когда речь идет обо всех международных кризисах. И поэтому, когда речь идет о международной политике, мы должны смотреть не только в свой огород, а должны стремиться к диалогу с Россией. Я говорил об этом на саммите G7: нам нужно, чтобы Путин был за одним столом с нами", - пояснил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и их союзники ввели санкции в отношении России за аннексию Крыма. Вашингтон в августе пригрозил расширением ограничений, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества для атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.

Новые меры, о которых может быть объявлено в ноябре, могут коснуться долларовых сделок, говорят американские законодатели.