Отмена неприкосновенности: Томенко рассказал, как у Зеленского нарушили закон

Команда президента Украины Владимира Зеленского инициировала отмену депутатской неприкосновенности, нарушив предусмотренную законом процедуру.

Об этом в эфире ObozTV заявил украинский политик и общественный деятель Николай Томенко. По его словам, противники нового закона в результате получили повод обжаловать отмену неприкосновенности в Конституционном суде.

"Надо работать быстро, но профессионально и в законодательном поле… Сегодня команда Зеленского стояла перед альтернативой – этот законопроект начнет работать 1 января 2020 года, или с 3-5 февраля 2020 года. То есть, цена вопроса – месяц. Если бы они пошли чистым конституционным законодательным путем – они не имели бы никакого представления в Конституционный суд, не имели бы критики", – отметил Томенко.

Политик объяснил, что, согласно регламенту Верховной Рады, депутаты на первой организационной сессии не могут рассматривать изменения в Конституцию Украины.

"Комитет не может рассматривать изменения в Конституцию, пока он не сформирован, не утверждена повестка дня. Депутатскую неприкосновенность надо было утверждать сегодня в первом чтении, утвердить повестку дня, потому что началась плановая очередная сессия", – рассказал он.

"Утвердили бы повестку дня, комитет бы это рассмотрел в обед, можно было бы после обеда проголосовать и набрать 373 голоса. Потом во второй раз проголосовать на следующей очередной сессии – первый вторник февраля, набрать снова 380 и никакого представления в КСУ не будет", – добавил политик.

По словам Томенко, в команде президента "сыграли, чтобы скорее показать результат, и получили определенные сомнения в легитимности".

"Сложно сказать, признает ли Конституционный суд закон неконституционным. Скорее всего нет, потому что такое большое число проголосовало. Но осадок остался", – заключил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады Украины 3 сентября одобрили во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Законопроект поддержали 373 народных избранника.

За всю историю работы Верховной Рады неприкосновенность была снята лишь с 17 народных избранников.

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