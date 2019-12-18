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18 декабря • обновлено в 20:20
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"Шило на мыло!" Бывший "слуга народа" нашел подвох в отмене неприкосновенности

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Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков назвал отмену депутатской неприкосновенности "заменой шила на мыло".

Свою позицию Поляков объяснил в эфире ObozTV. Он подтвердил, что воздержался при голосовании за законопроект №2237 по отмене депутатской неприкосновенности, который был принят Верховной Радой 18 декабря.

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"Это подмена тех обещаний, которые мы давали своим избирателям. Каждого, в том числе и вас, можно привлечь к ответственности – и для этого не нужно разрешение самого генерального прокурора. Т.е. раньше такое разрешение (для депутатов. – Ред.) давала Верховной Рада – а сейчас его будет давать генеральный прокурор. Фактически, мы поменяли шило на мыло", – заявил Поляков.

Он напомнил, что украинцам обещали "приравнять" депутатов к обычным людям, а по факту теперь генпрокурор будет решать, можно ли привлечь народного избранника к ответственности.

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Такое решение, по его мнению, несет в себе и коррупционные риски.

"Тем паче мы видим, какие у нас сейчас генпрокуроры… Рябошапка не подписывает представления на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов, некоторые дела он забывает, через несколько дней или недель о них вспоминает, какие-то дела он с нарушениями открывает…" – возмутился Поляков.

"Действительно, есть опасения, что будут "привлекать к ответственности" неугодных власти депутатов", – добавил нардеп.

Заседание Верховной Рады 18 декабря

Заседание Верховной Рады 18 декабря

facebook.com/sluganarodu.official

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Депутатская неприкосновенность Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Антон Поляков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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