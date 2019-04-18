Отмена национализации ПриватБанка: Порошенко заговорил о дефолте

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом.

Соответствующее предупреждение он сделал в рамках своего обращения к украинцам, опубликованного на странице президента в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В программе моего оппонента нет ни слова о Евросоюзе. Поэтому меня не удивляет, что за него агитирует Москва от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа беглых олигархов. План одного из них в случае победы Зеленского – вернуть себе ПриватБанк", – заявил действующий гарант.

Петр Порошенко Скриншот из видео

"Как видите, им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом. Поэтому правительство и Национальный банк правильно делают, что обжалуют это решение", – поделился своим мнением Порошенко.

Он также предупредил и о возможных дальнейших опасностях. "Вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для госслужащих", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальном банке Украины не согласились с решением Окружного административного суда Киева, который признал незаконной приватизацию ПриватБанка. НБУ готовится к подаче апелляционной жалобы.

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