ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Отмена национализации ПриватБанка: Порошенко заговорил о дефолте

9.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом.

Соответствующее предупреждение он сделал в рамках своего обращения к украинцам, опубликованного на странице президента в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В программе моего оппонента нет ни слова о Евросоюзе. Поэтому меня не удивляет, что за него агитирует Москва от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа беглых олигархов. План одного из них в случае победы Зеленского – вернуть себе ПриватБанк", – заявил действующий гарант.

Новости
"Не удалось завершить войну!" Порошенко внезапно обратился к украинцам

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот из видео

"Как видите, им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом. Поэтому правительство и Национальный банк правильно делают, что обжалуют это решение", – поделился своим мнением Порошенко.

Он также предупредил и о возможных дальнейших опасностях. "Вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для госслужащих", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальном банке Украины не согласились с решением Окружного административного суда Киева, который признал незаконной приватизацию ПриватБанка. НБУ готовится к подаче апелляционной жалобы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019ПриватБанк
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
8
14
Смешно
11
Интересно
11
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kobzar Vadym
Kobzar Vadym
Зеко-манда )
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Kobzar Vadym
Kobzar Vadym
Ильчук Андрей, у меня все с буквами в порядке ;)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Kobzar Vadym, па-ракоманда?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ні хто не зміг залякать УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ ! Уа товаісчі! Уа!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Трындец Окраине!!! Петя Бенины денюшки себе в карман положил, а отдавать будет государственные!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Пигин Макс
Пигин Макс
Ильчук Андрей, Чего ты такой нервный? Привыкай освещать сою землянку лучиной, топить кизяками и мыться летом под дождичком. Дэбил!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пигин Макс, налищался под хвостом у хуйла, рванина парашная? Нах пшел, свинособака)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения